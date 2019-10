OSN příští měsíc možná nezaplatí zaměstnancům, mohou za to dlužící státy

19:05 , aktualizováno 19:05

Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval členské státy, aby co nejdříve zaplatily své příspěvky do rozpočtu. Organizace totiž čelí závažné finanční krizi a může se stát, že příští měsíce nebude mít prostředky na vyplacení mezd svým zaměstnancům. Podle Guterrse je deficit OSN nejhorší za posledních deset let.