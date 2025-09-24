Pavel: OSN zlepšila svět, ale při ruské agresi proti Ukrajině neplní své poslání

Organizace spojených národů změnila bezpočet životů a položila základy pro lepší a humánnější svět, řekl ve středu před Valným shromážděním český prezident Petr Pavel. OSN zůstává jedinou institucí, která zemím světa umožňuje, aby společně čelily globálním krizím, nikoliv zbraněmi, ale dialogem, uvedl také Pavel. Zkritizoval ji ale za fungování během války na Ukrajině.
Pavel při příležitosti 80. výročí založení světové organizace uvedl, že Československo hrdě stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se stala „naším společným morálním kompasem“.

Vyzdvihl přínos OSN v tom, že pomohla zabránit dalšímu rozsáhlému světovému konfliktu, přispěla ke konci kolonialismu a spolu s dalšími bojovala proti hladomoru, chorobám, negramotnosti či chudobě v těch nejzranitelnějších oblastech světa.

„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Český prezident zdůraznil, že OSN „významně pozvedla kvalitu života miliard lidí“, mimo jiné zlepšením přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám. „Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje,“ podotkl také Pavel, podle něhož OSN vytvořila prostor, kde se naslouchá i těm nejmenším národům. „Největším úspěchem OSN není dokonalost, ale její vytrvalost,“ řekl.

Zároveň ale Pavel vyjádřil přesvědčení, že v době, kdy Rusko, tedy jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, vede „nemilosrdnou válku“ proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání.

Na ruskou agresi není odpovědí appeasement, ale silná reakce, řekl Pavel

Proto se podle něj Česko zasazuje o komplexní reformu Rady bezpečnosti, aby se stala „efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější“ a zároveň posílila hlas nedostatečně zastoupených regionů.

Pavel vystoupil den po tvrdě kritickém projevu vůči OSN ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl

Pavel připomněl, že se Česko uchází o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro období 2032 až 2033. Pokud ho získá, bude chtít především hájit mezinárodní řád založený na pravidlech.

Svět podle Pavla potřebuje silný a efektivní systém OSN, který bude schopen reagovat na dnešní globální výzvy, jinak hrozí, že „se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější“.

Závěrem český prezident vyjádřil přesvědčení, že žádná země není dostatečně silná, aby uspěla sama. „Proto potřebujeme více dialogu. Proto potřebujeme posílit spolupráci a jednat společně. A proto musí multilateralismus nejen přežít – musí se rozvíjet.“

