Pavel: OSN zlepšila svět, ale při ruské agresi proti Ukrajině neplní své poslání

Pavel při příležitosti 80. výročí založení světové organizace uvedl, že Československo hrdě stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se stala „naším společným morálním kompasem“.
Vyzdvihl přínos OSN v tom, že pomohla zabránit dalšímu rozsáhlému světovému konfliktu, přispěla ke konci kolonialismu a spolu s dalšími bojovala proti hladomoru, chorobám, negramotnosti či chudobě v těch nejzranitelnějších oblastech světa.
|
„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli
Český prezident zdůraznil, že OSN „významně pozvedla kvalitu života miliard lidí“, mimo jiné zlepšením přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám. „Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje,“ podotkl také Pavel, podle něhož OSN vytvořila prostor, kde se naslouchá i těm nejmenším národům. „Největším úspěchem OSN není dokonalost, ale její vytrvalost,“ řekl.
Zároveň ale Pavel vyjádřil přesvědčení, že v době, kdy Rusko, tedy jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, vede „nemilosrdnou válku“ proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání.
|
Na ruskou agresi není odpovědí appeasement, ale silná reakce, řekl Pavel
Proto se podle něj Česko zasazuje o komplexní reformu Rady bezpečnosti, aby se stala „efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější“ a zároveň posílila hlas nedostatečně zastoupených regionů.
Pavel vystoupil den po tvrdě kritickém projevu vůči OSN ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
|
Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl
Pavel připomněl, že se Česko uchází o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro období 2032 až 2033. Pokud ho získá, bude chtít především hájit mezinárodní řád založený na pravidlech.
Svět podle Pavla potřebuje silný a efektivní systém OSN, který bude schopen reagovat na dnešní globální výzvy, jinak hrozí, že „se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější“.
Závěrem český prezident vyjádřil přesvědčení, že žádná země není dostatečně silná, aby uspěla sama. „Proto potřebujeme více dialogu. Proto potřebujeme posílit spolupráci a jednat společně. A proto musí multilateralismus nejen přežít – musí se rozvíjet.“