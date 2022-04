Putin přijme generálního tajemníka OSN Guterrese, návštěva budí kritiku

Do Moskvy v úterý na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dorazí generální tajemník OSN António Guterres. Podle médií budou jednat o vpuštění humanitární pomoci do bojových oblastí na Ukrajině, zejména do obléhaného přístavu Mariupol. Guterresova cesta vyvolala kritiku ukrajinského vedení.