Valné shromáždění OSN má nového předsedu, stal se jím Bangladéšan

Autor: ,
  19:04
Novým předsedou Valného shromáždění OSN byl v úterý zvolen bangladéšský ministr zahraničí Khalílúr Rahmán, který v tajném hlasování členských států získal 99 hlasů. Jeho protikandidát, kyperský diplomat Andreas Kakuris, obdržel 91 hlasů. Rahmán bude předsedat 81. Valnému shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku.

Bangladéšský diplomat Khalílúr Rahmán byl v New Yorku zvolen předsedou Valného shromáždění OSN. (2. června 2026) | foto: Bianca Otero / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Rahmán se stal ministrem zahraničí ve vládě premiéra Taríka Rahmána letos v únoru. Předtím působil v prozatímní vládě Muhammada Júnuse, který zemi vedl v přechodném období po pádu premiérky Šajch Hasíny Vadžídové. V Júnusově vládě byl poradcem pro národní bezpečnost a vysokým představitelem pro záležitosti etnické menšiny Rohingů.

Současnou předsedkyní Valného shromáždění OSN je bývalá německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Izrael přerušuje po obvinění ze sexuálního násilí vztahy s šéfem OSN

Předseda Valného shromáždění OSN je volen na jeden rok a pozice má především ceremoniální význam. Liší se tak od role generálního tajemníka OSN, kterou nyní zastává António Guterres.

Na rozdíl od Valného shromáždění je patnáctičlenná Rada bezpečnosti OSN s pěti členy s právem veta považována za výrazně mocnější orgán. Může přijímat rezoluce, které jsou závazné podle mezinárodního práva.

Politická rozhodnutí Valného shromáždění mají naopak často spíše symbolickou hodnotu a jsou vnímána jako odraz světového mínění. V minulosti Valnému shromáždění předsedal také například někdejší český ministr zahraničí Jan Kavan, který jej vedl od léta 2002.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Na summit motorkou? Bavilo by mě to, ale nechci trollit, řekl prezident Pavel

Prezident Petr Pavel je velký motoristický nadšenec a příznivec nejen aut, ale...

Mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem stále hoří spor o to, kdo bude v červenci reprezentovat Českou republiku na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V úterní debatě s lidmi ve...

2. června 2026  19:40

Tramvaj srazila ve Vršovicích dva chodce, na místě zasahují záchranáři

Srážka tramvají na křižovatce ulic U Slavie a Vršovická (6.8.2013)

Pražští policisté zasahují na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní, kde tramvaj srazila muže a ženu. Na místě zasahovali i hasiči a zdravotnická záchranná služba, která převezla oba poraněné do...

2. června 2026  19:16,  aktualizováno  19:30

Romskou soutěž krásy na Slovensku provázely kontroverze. Zmizely šaty i finalistky

Finalistky romské soutěže krásy ročníku 2025. (1. června 2025)

Romská soutěž krásy Euro miss Roma v Bratislavě nebyla ani letos bez komplikací. Organizátorka Jolana Saltiel musela během finálového večera řešit zmizení dvou finalistek. Po skončení akce byly navíc...

2. června 2026  19:19

Armáda letos nabrala většinu požadovaných vojáků, řekl Zůna po jednání s Babišem

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na...

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře či o setkání ministrů obrany EU 18. a 19....

2. června 2026  7:08,  aktualizováno  18:53

Část linky metra B zastavila technická závada, provoz je již obnoven

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Provoz části pražské linky metra B mezi stanicemi Florenc, Smíchovské nádraží a Nové Butovice byl v úterý krátce před 17. hodinou přerušen. Pražský dopravní podnik udával jako příčinu technickou...

2. června 2026  17:34,  aktualizováno  18:31

Monstrum na hoře ožívá. Dobytý Beaufort je pro Izrael symbolem marné války

Premium
Kouř nad hradem Beaufort (1. června 2026)

Od křižáků a Saladina přes palestinské radikály až po současný Hizballáh. Legendární libanonský hrad Beaufort je po staletí němým svědkem krvavých válek. Nyní tuto křižáckou pevnost na strategickém...

2. června 2026  18:30

Od stíhaného exšéfa pivovarů chtějí investoři čtvrt miliardy. I za jeho studium

Obžalovaný Zdeněk Radil u Obvodního soudu pro Prahu 1 (2. června 2026)

Pražský soud začal v úterý řešit další z kauz někdejšího šéfa Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila. Manažer je stíhaný za finanční machinace, firemní zmocněnec vyčíslil škodu na zhruba 240 milionů korun....

2. června 2026  13:06,  aktualizováno  18:14

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a stovky zraněných

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Počet zabitých při ruském nočním útoku na ukrajinské město Dnipro stoupl na 16, oznámil v úterý odpoledne šéf správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Celkem si tak noční ruské útoky na...

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  18:06

Atmosféra a emoce. Charlotte Gott představila klip k písni In Too Deep

Snímek z natáčení klipu In Too Deep zpěvačky Charlotte Gott

Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip k debutovému singlu In Too Deep. Skladba vyšla v den jejích dvacátých narozenin, tedy 30. dubna, a po měsíci zaznamenala na streamovacích platformách více...

2. června 2026  18:01

Na pole u letiště Točná spadlo ultralehké letadlo, dva lidé nepřežili

Soukromé ultralehké letadlo spadlo v úterý po šestnácté hodině do pole u...

Soukromé ultralehké letadlo spadlo v úterý po šestnácté hodině do pole u pražského letiště Točná. Nehoda má tragické následky. Na palubě byli dva lidé, ani jeden nehodu nepřežil, uvedli policisté na...

2. června 2026  16:43,  aktualizováno  17:21

Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla....

Dopravní nehoda tří kamionů uzavřela v úterý odpoledne na 77. kilometru Pražský okruh u Dobřejovic na trase Modletice - Ruzyně ve směru na Jesenici. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice...

2. června 2026  15:40,  aktualizováno  17:15

