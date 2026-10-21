Každý zlomek stupně nad hranici 1,5 stupně Celsia přitom podle šéfky UNEP Inger Andersenové zvyšuje riziko smrtících povodní, vln veder a lesních požárů, jaké letos zažila řada zemí.
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Pokud by všechny země světa skutečně splnily své již oznámené klimatické závazky, oteplila by se planeta podle UNEP do konce století o 2,6 stupně Celsia. Oproti loňské zprávě, podle níž to bylo až 2,5 stupně Celsia, je to zhoršení, které podle programu OSN souvisí především s ústupem Spojených států od dřívějších plánů na ochranu klimatu za administrativy Donalda Trumpa. USA jsou po Číně druhým největším producentem skleníkových plynů.
Prognóza počítá i s velmi optimistickou variantou, že by všechny státy dodržely své klimatické plány a také dosáhly stanovených cílů klimatické neutrality. I v takovém případě by se ale Země do roku 2100 oteplila o 2,1 stupně Celsia oproti předindustriálnímu období.
Všechny prognózy jsou výrazně nad cílem 1,5 stupně Celsia. Podle evropské služby pro sledování klimatu Copernicus průměrné oteplení v tříletém období mezi lety 2023 a 2025 poprvé překročilo 1,5 stupně Celsia.
Experti podle DPA většinově počítají s tím, že se cíl nárůstu o maximálně 1,5 stupně Celsia nepodaří naplnit, a poslední naděje se tak upíná k tomu, aby překročení této hranice trvalo co nejkratší dobu. „Překročení (hranice) neznamená kapitulaci. Stále ho můžeme udržet co nejmenší a co nejkratší a do konce století znovu snížit teploty pod 1,5 stupně,“ zdůraznil v souvislosti se zprávou UNEP generální tajemník OSN António Guterres.
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Aby průměrná teplota na konci století nepřevyšovala tu z předindustriálního období o více než 1,5 stupně Celsia, musely by se dramaticky snížit celosvětové emise skleníkových plynů, a sice o 18 procent do roku 2030, o 45 procent do roku 2035 a o 69 procent do roku 2040. Ve všech případech je to srovnání s výchozí úrovní roku 2025.
Takový pokles se ale podle DPA nedá očekávat. I v případě, že by státy uskutečnily všechna svá opatření na ochranu klimatu, by podle propočtů UNEP emise klesly jen o nejvýše osm procent do roku 2030 a 15 procent do roku 2035.
Šéfka UNEP Andersenová s ohledem na ničivé dopady klimatických změn apeluje na to, aby svět využil všechny dostupné možnosti ve snaze udržet maximální oteplení co nejnižší. Poukazuje i na úspěchy ve snižování emisí skleníkových plynů. Zpráva jmenuje třeba fakt, že od pařížské dohody o klimatu rostla kapacita obnovitelných zdrojů energie přibližně třikrát rychleji, než se tehdy očekávalo.