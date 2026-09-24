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Obnovte svobodnou plavbu v Perském zálivu, vyzvalo 80 zemí v OSN

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  20:38
Kaja Kallasová (11. května 2026)

Kaja Kallasová (11. května 2026) | foto: ČTK

Příznivci jemenských Húsíů v Saná demonstrují proti útokům na Írán. (27. března...
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Napjatá situace v Jemenu na přelomu roků 2025 a 2026
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Koalice 80 zemí ve čtvrtek vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Íránu a jemenských Húsíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání.

„Bezodkladně požadujeme plné obnovení práva plavby,“ uvedl bahrajnský ministr, který novinářům přečetl příslušné prohlášení.

V něm osm desítek států odsoudilo nejen bezpečnostní situaci v Hormuzském průlivu, ale také v Jemenu a útoky Húsíů na Saúdskou Arábii a na plavidla v Rudém moři.

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Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Tento měsíc podnikli bleskovou ofenzivu, kterou získali rozsáhlé jemenské území. Snaží se také získat kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab. Rijád odpovídá vzdušnými údery na pozice povstalců.

V Hormuzském průlivu je situace napjatá od února, kdy Spojené státy spolu s Izraelem zahájily válku proti Íránu. Ten v odvetě podnikal protiútoky proti americkým cílům v regionu a také proti státům. Teherán rovněž prakticky zablokoval námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.

Ofenziva Húsíů nebere konce. Dobyli další ostrovy v Rudém moři

Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku. Dokument počítal s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu. Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak uvádí, že dohodu neplnily Spojené státy.

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