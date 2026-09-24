„Bezodkladně požadujeme plné obnovení práva plavby,“ uvedl bahrajnský ministr, který novinářům přečetl příslušné prohlášení.
V něm osm desítek států odsoudilo nejen bezpečnostní situaci v Hormuzském průlivu, ale také v Jemenu a útoky Húsíů na Saúdskou Arábii a na plavidla v Rudém moři.
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Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Tento měsíc podnikli bleskovou ofenzivu, kterou získali rozsáhlé jemenské území. Snaží se také získat kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab. Rijád odpovídá vzdušnými údery na pozice povstalců.
V Hormuzském průlivu je situace napjatá od února, kdy Spojené státy spolu s Izraelem zahájily válku proti Íránu. Ten v odvetě podnikal protiútoky proti americkým cílům v regionu a také proti státům. Teherán rovněž prakticky zablokoval námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.
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Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku. Dokument počítal s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu. Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak uvádí, že dohodu neplnily Spojené státy.