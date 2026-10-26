Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Znásilnění tyčí, penetrace těhotné. Komise OSN viní Izrael ze zločinů proti lidskosti

Autor: ,
  15:17
Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...

Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu. (23. října 2026) | foto: AP

Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...
Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem...
Příslušník izraelských ozbrojených sil u Hebronu na Západním břehu Jordánu (23....
Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem...
28 fotografií
Izraelské úřady a izraelské síly spáchaly na okupovaném Západním břehu zločiny proti lidskosti, včetně vyhlazování, mučení, znásilňování a dalších forem sexuálního násilí. V nové zveřejněné zprávě to uvedla nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území. Izraelský velvyslanec při OSN v Ženevě zprávu odmítl a označil ji za pokus o zničení židovského státu.

Izraelské úřady a síly zároveň podle komise navzdory příměří z loňského října nadále páchají v Pásmu Gazy genocidu.

Komise mimo jiné zdokumentovala šest případů, kdy se izraelští dozorci dopustili sexuálního násilí na Palestincích zadržovaných ve vojenské věznici Sde Teiman. V jednom případě dozorci palestinského muže znásilnili tyčí a pak ho donutili mít tuto tyč uvnitř úst, dokud se nepozvracel. Dalšímu Palestinci dozorci plastovým lankem přiškrtili genitálie a nutili ho močit.

Západní břeh pod pásy buldozerů. Izrael před volbami spustil vojenskou operaci

V případě zadržované těhotné Palestinky ji izraelské dozorkyně při prohlídce svlékly a penetrovaly její řitní otvor a vaginu. Jinou Palestinku personál věznice bil, urážel sexistickými nadávkami a odpíral jí přístup na toaletu a k hygienickým vložkám. Žena poté krvácela na své oblečení a židli, na které byla vyslýchána.

Komise také poukázala na prudké zhoršení situace na Západním břehu po 7. říjnu 2023. Zatímco mezi rokem 2008 a 6. říjnem 2023 tam bylo při izraelských vzdušných úderech zabito šest Palestinců, mezi 7. říjnem 2023 a 30. zářím 2026 jich takto přišlo o život 254.

Zlomené obratle, hrozba amputace prstu. Izrael vyšetřuje útok osadníků na fotografku

Od října 2025, kdy bylo podepsáno příměří v Pásmu Gazy, izraelská armáda v pásmu postupně zabrala další území. Na začátku příměří kontrolovala 53 procent území a později nejméně 60 procent. Izraelská palba na této „postupující frontě“ podle komise zabila nejméně 196 Palestinců, včetně 18 žen, 32 chlapců a 11 dívek. Izrael podle komise nadále páchá „genocidní skutky“ s „genocidním úmyslem“ Palestince v Pásmu Gazy zcela nebo částečně zničit.

Nálezy komise OSN mohou být podle AP použity prokurátory Mezinárodního trestního soudu (ICC) či jiných jurisdikcí.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka

Ministr financí Petr Macinka přichází na schůzi vlády, (26. října 2026)

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě je ochotna diskutovat s opozicí o různých detailech, jak má přesně vypadat financování České televize a Českého rozhlasu, ale přes jednu věc nejede vlak....

26. října 2026  13:48,  aktualizováno  15:50

VZP uzavře málo vytížené pobočky, skončí jich zhruba čtvrtina

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie...

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v prvním čtvrtletí příštího roku uzavře málo vytížené pobočky. Skončí jich 53, zůstane 129. Lidé budou mít v pojišťovně své koordinátory. Po dnešním jednání...

26. října 2026  15:49

Sendvič za 13 dolarů rozdělil Libanon. Ukázal propast mezi bohatými a chudými

Chicken taouk v restauraci The Glow Paradise v libanonském Bejrútu (16. října...

Prodej kuřecího sendviče za 13 dolarů (zhruba 280 korun) vyvolal v Libanonu rozsáhlou diskusi o rostoucích sociálních rozdílech. Restaurace v Bejrútu ho za pouhých 11 dní prodala více než 20 tisíc...

26. října 2026  15:30

KOMENTÁŘ: Francie se bouří proti realitě. O dvou podobách úpadku jedné společnosti

Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné...

Je chybou připisovat francouzské protesty, do nichž se zapojují teenageři, výhradně „nové Francii“ - tedy migrantům neevropského původu, kteří mají francouzské občanské průkazy, ale v mnoha případech...

26. října 2026  15:18

Znásilnění tyčí, penetrace těhotné. Komise OSN viní Izrael ze zločinů proti lidskosti

Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...

Izraelské úřady a izraelské síly spáchaly na okupovaném Západním břehu zločiny proti lidskosti, včetně vyhlazování, mučení, znásilňování a dalších forem sexuálního násilí. V nové zveřejněné zprávě to...

26. října 2026  15:17

„Byla jsem ve víru emocí.“ Režisérka popsala, proč házela kostku na Sněmovnu

Premium
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...

Demonstrace u Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí se neobešla bez zásahu policie. Kromě toho, že dav chtěl vniknout do Sněmovny, na sebe upoutala pozornost žena, která se pokusila na budovu...

26. října 2026  15:04

Musíme chránit slovenské zájmy, řekl šéf diplomacie Blanár k cestě do Moskvy

Ministr zahraničí Petr Macinka přijal v Česku svůj slovenský protějšek Juraje...

I přes nesouhlas s válkou na Ukrajině musíme s Ruskem komunikovat a chránit slovenské zájmy, prohlásil šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár ke své návštěvě Moskvy. Cestu, kterou zahájil v pondělí,...

26. října 2026  13:47,  aktualizováno 

Poplatky za veřejnoprávní média v Evropě. Kde je nahradily daně a co může nastat v Česku?

Jak se financují veřejnoprávní média v Evropě a proč česká reforma naráží na silnou kritiku?

Zatímco v Německu či Británii lidé platí pravidelné příspěvky na veřejnoprávní vysílání, ve Skandinávii nebo ve Francii fungují odlišné způsoby financování. Česká vláda nyní prosazuje zrušení...

26. října 2026

Grolich vytlačuje konzervativce. Chci pro nás v KDU-ČSL vlastní frakci, říká Wolf

Bývalý pražský radní a zastupitel za KDU-ČSL Jan Wolf (26. října 2026)

Dlouholetý zastupitel a bývalý šéf pražské KDU-ČSL Jan Wolf se letos nedostal na kandidátku v komunálních volbách v Praze. Nové vedení v čele s Janech Grolichem se podle něj snaží konzervativní...

26. října 2026  14:59

Sociální sítě škodí demokracii, podněcují nejhorší pudy, řekl po nepokojích Macron

Emmanuel Macron na schůzce zástupců vlády a tajných služeb (22. října 2026)

Za výtržnostmi, které provázely demonstrace ve Francii, stojí podle Emmanuela Macrona i vliv internetových platforem. Francouzský prezident v nich vidí hrozbu pro demokracii. Macron nevyloučil, že se...

26. října 2026  14:57

Srdce Vltavy je hit. Fotí ho z vesmíru i z rozhledny, létají nad něj s drony

U Horní Plané se po desítkách let objevilo Srdce Vltavy (25. října 2026)

Šumava má novou turistickou atrakci. Je jím Srdce Vltavy, které v krajině tvarují meandry u Horní Plané na Českokrumlovsku. Srdcovitý přírodní útvar v posledních týdnech zvýrazňuje stále klesající...

26. října 2026  14:48

Rusko před příměřím v Oleškách svaluje vinu za hrůznou situaci na Ukrajinu

Snímek z dronového videa zachycuje zničené budovy v Oleškách v Ruskem okupované...

Ruské ministerstvo obrany vpředvečer plánovaného lokálního příměří ohledně jihoukrajinského města Olešky obvinilo Ukrajinu z pokračujících dělostřeleckých a dronových útoků na obec i na přístupové...

26. října 2026  12:08,  aktualizováno  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.