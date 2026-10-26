Izraelské úřady a síly zároveň podle komise navzdory příměří z loňského října nadále páchají v Pásmu Gazy genocidu.
Komise mimo jiné zdokumentovala šest případů, kdy se izraelští dozorci dopustili sexuálního násilí na Palestincích zadržovaných ve vojenské věznici Sde Teiman. V jednom případě dozorci palestinského muže znásilnili tyčí a pak ho donutili mít tuto tyč uvnitř úst, dokud se nepozvracel. Dalšímu Palestinci dozorci plastovým lankem přiškrtili genitálie a nutili ho močit.
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V případě zadržované těhotné Palestinky ji izraelské dozorkyně při prohlídce svlékly a penetrovaly její řitní otvor a vaginu. Jinou Palestinku personál věznice bil, urážel sexistickými nadávkami a odpíral jí přístup na toaletu a k hygienickým vložkám. Žena poté krvácela na své oblečení a židli, na které byla vyslýchána.
Komise také poukázala na prudké zhoršení situace na Západním břehu po 7. říjnu 2023. Zatímco mezi rokem 2008 a 6. říjnem 2023 tam bylo při izraelských vzdušných úderech zabito šest Palestinců, mezi 7. říjnem 2023 a 30. zářím 2026 jich takto přišlo o život 254.
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Od října 2025, kdy bylo podepsáno příměří v Pásmu Gazy, izraelská armáda v pásmu postupně zabrala další území. Na začátku příměří kontrolovala 53 procent území a později nejméně 60 procent. Izraelská palba na této „postupující frontě“ podle komise zabila nejméně 196 Palestinců, včetně 18 žen, 32 chlapců a 11 dívek. Izrael podle komise nadále páchá „genocidní skutky“ s „genocidním úmyslem“ Palestince v Pásmu Gazy zcela nebo částečně zničit.
Nálezy komise OSN mohou být podle AP použity prokurátory Mezinárodního trestního soudu (ICC) či jiných jurisdikcí.