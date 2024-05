ANALÝZA: Válka mezi světem a Izraelem? Proč se po něm šlape a žádají sankce

Z Libanonu 40 útoků, pád rakety před školou, zničení dronu z Jemenu v Rudém moři, sirény varující Tel Aviv před raketovým ostřelováním. To je stručný výčet zpráv, které dostal Izraelec v nedělním zpravodajství. Do toho příběhy unesených během masakrů 7. října anebo Izraelců, které válka vyhnala z domovů. Později přibyla zpráva z Rafáhu, kde se po zásahu přesnými zbraněmi vzňaly v okolí stany a zahynulo 45 lidí. Do médií v Evropě a USA se ale dostala hlavně ta.