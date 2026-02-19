Nejhorší humanitární krize světa. Vraždění v Súdánu nese znaky genocidy, uvedla OSN

Hromadné vraždění etnických skupin súdánského města Fášir, které po dobu jednoho a půl roku obléhaly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), nese znaky genocidy. Zveřejnila to ve čtvrtek ve zprávě nezávislá vyšetřovací komise OSN.
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...

Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté, co uprchly z Fašíru a dalších konfliktních zón v severním Dárfúru po převzetí města Rychlými podpůrnými silami (RSF). (13. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...
„Rozsah, koordinace a veřejná podpora této operace ze strany vedení RSF dokazují, že zločiny spáchané ve Fáširu a jeho okolí nebyly náhodnými válečnými zločiny. Byly součástí plánované a organizované operace, která nese charakteristické znaky genocidy,“ uvedl předseda vyšetřovací mise v Súdánu Mohamed Chande Othman.

Rada OSN pro lidská práva (HRC) loni v listopadu pověřila misi OSN pro Súdán, aby urgentně vyšetřila nedávná porušení a zneužití mezinárodního práva ve Fáširu a jeho okolí. Experti OSN zdůraznili, že ochrana civilistů je nezbytná více než jindy, jelikož konflikt se rozšiřuje do dalších regionů Súdánu.

Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

Již minulý týden OSN uvedla, že se RSF dopustily válečných zločinů a možných zločinů proti lidskosti v západosúdánském regionu Dárfúr, kde Fášir leží. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) zdokumentoval více než 6 000 zabitých během prvních tří dnů útoku jednotek RSF na Fášir.

Jednotky RSF dobyly Fášir, poslední útočiště súdánské armády v Dárfúru, které obléhaly 18 měsíců, 26. října 2025. Satelitní snímky analyzované vědci z americké Yaleovy univerzity podle médií ukazují, že RSF se od té doby zapojily do systematického zabíjení, včetně vraždění civilistů, kteří se pokoušeli z města uprchnout. To vyvolává vážné znepokojení nad rozsahem spáchaného násilí.

Hrůzy v Súdánu živí regionální válka dronů. Egypt zasáhl do bojů z tajné základny

Během obléhání RSF nastolily obyvatelům takové životní podmínky, které podle zprávy záměrně směřovaly k fyzickému zničení nearabských komunit, zejména etnik Zagháva a Fúr. „Svědci slyšeli členy RSF říkat: ‚Je mezi vámi někdo ze Zaghávy? Pokud je najdeme, zabijeme je všechny,“ uvádí se ve zprávě.

Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté, co uprchly z Fašíru a dalších konfliktních zón v severním Dárfúru po převzetí města Rychlými podpůrnými silami (RSF). (13. ledna 2026)
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté, co uprchly z Fašíru a dalších konfliktních zón v severním Dárfúru po převzetí města Rychlými podpůrnými silami (RSF). (14. ledna 2026)
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté, co uprchly z Fašíru a dalších konfliktních zón v severním Dárfúru po převzetí města Rychlými podpůrnými silami (RSF). (14. ledna 2026)
Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté, co uprchly z Fašíru a dalších konfliktních zón v severním Dárfúru po převzetí města Rychlými podpůrnými silami (RSF). (14. ledna 2026)
Mise OSN uvedla, že našla důkazy o tom, že RSF prováděly koordinované a opakované útoky na jednotlivce na základě etnické příslušnosti, pohlaví a domnělé politické příslušnosti. To obnášelo masové vraždy, znásilňování, mučení a nastolení podmínek směřujících k cílené fyzické likvidaci příslušných etnik, což jsou podle mezinárodního práva základní prvky genocidy.

Konečný návrh zprávy byl předložen súdánské vládě, ale ta na něj nereagovala. RSF neodpověděly na žádost mise OSN o setkání s jejím vedením, uvádí se ve zprávě.

Před obsazením Fáširu tvořili většinu obyvatel města příslušníci etnické skupiny Zagháva, zatímco v okolních uprchlických táborech žili lidé z etnických skupin Fúr, Bertí, Masálít a Támá, uvádí zpráva.

Masakr v porodnici. Súdánští povstalci zavraždili přes 460 lidí, WHO je zděšená

Ženy a dívky ve věku sedm až 70 let z nearabských komunit, zejména z etnické skupiny Zagháva, byly znásilňovány a vystaveny dalším aktům sexuálního násilí, včetně bičování a nuceného svlékání.

Od dubna 2023 značnou část více než padesátimilionového Súdánu sužuje válka, která vypukla v důsledku mocenského boje mezi armádou této východoafrické země a polovojenskými RSF. OSN označuje konflikt za nejhorší humanitární krizi na světě. Své domovy během občanské války opustilo na 14 milionů Súdánců a přes 40 tisíc lidí v konfliktu podle OSN zahynulo.

