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Orbán novým šéfem OSN? Pro nápad USA může zvednout ruku Rusko i Čína

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  11:23
Maďarský expremiér Viktor Orbán má slabost pro fotbal. Na snímku na zápase...

Maďarský expremiér Viktor Orbán má slabost pro fotbal. Na snímku na zápase Španělska a Anglie v Berlíně na Euru 2024. (14. července 2024) | foto: INA FASSBENDER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Spojené státy hledají, kdo by mohl nahradit Antónia Guterrese v čele OSN. A přišly s poměrně neotřelým nápadem: jako nového generálního tajemníka navrhují maďarského expremiéra Viktora Orbána. Ten zatím kandidaturu neohlásil. Současný generální tajemník však skončí už v prosinci a Američané věří, že právě Orbán by mohl uspět. I díky hlasům Ruska a Číny.

„Orbán je vysněným kandidátem MAGA světa a konzervativců,“ popisuje pro list The Wall Street Journal (WSJ) anonymně jeden z představitelů americké administrativy. Informaci, že právě politik, který doma v Maďarsku po šestnácti letech prohrál volby, by mohl vést Organizaci spojených národů, novinářům potvrdily zdroje ze tří zemí.

Američané údajně Orbána přesvědčují, aby se do volby nového generálního tajemníka přihlásil, on však zatím váhá. Podle zdrojů WSJ je tomu sice nakloněn, ale nechce kandidovat, dokud si nebude jistý vítězstvím. Finální rozhodnutí tak ještě nepadlo a sám Orbán plán Bílého domu, kde původně chtěli jen „někoho jako Orbán“, nekomentuje.

Potřebné hlasy by ovšem mohl získat, míní v USA. Konzervativec, který v Evropě patří k největším zastáncům putinovského Ruska, a známý bojovník proti liberálům, neziskovým organizacím, imigrantům či LGBT komunitě by se totiž mohl líbit v Rusku a Číně. Orbán by se navíc mohl stát společným kandidátem těchto tří států.

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Generálního tajemníka volí Valné shromáždění na doporučení Rady bezpečnosti. A jak říkají oslovení lidé z vysoké politiky, když Washington, Peking a Moskva na zasedání Rady bezpečnosti OSN chtějí totéž, obvykle to dostanou. Podle propočtů amerického ministerstva zahraničí by Orbán mohl „pohodlně“ získat osm hlasů z patnácti a na dosah by mohly být ještě i další dva hlasy. Zarazit by to mohly Francie s Velkou Británií, ty však podle WSJ bývají v blokování většiny spíše zdrženlivé.

Americký prezident Donald Trump i se svým viceprezidentem J. D. Vancem Orbána podporovali už před dubnovými parlamentními volbami, ovšem neúspěšně. Novým premiérem se stal šéf strany Tisza Péter Magyar a Orbán se svým Fideszem zamířil do opozice.

Byl by Orbán dobrým generálním tajemníkem OSN?

Mezi zájemce o prestižní pozici patří třeba kostarická ekonomka Rebeca Grynspanová, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi z Argentiny, guayanská diplomatka Carolyn Rodrigues-Birkettová, exministryně zahraničí Ekvádoru a bývalá předsedkyně 73. zasedání Valného shromáždění OSN María Fernanda Espinosaová či ugandský exministr zahraničí Olara Otunnu, napsal deník The Guardian.

Minulý týden pak svou kandidaturu ohlásila i diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusejbehová. Té by podle zdrojů WSJ mohlo uškodit podezření, že její vlast podporuje povstalce z polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF), kteří se v nekončící občanské válce v Súdánu dopouštějí zvěrstev na civilním obyvatelstvu. Emiráty jakoukoliv podporu RSF popírají.

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K dalším možným kandidátům na post generálního tajemníka, který se uvolní už na konci prosince, WSJ dodává, že jde především o „tajemníky“. Tedy osobnosti s mezinárodními zkušenostmi z byrokracie nebo diplomatického zákulisí.

Naproti tomu Orbán by byl podle představ Američanů „generál“ neboli politik se „správnou ideologií“, jenž si umí prosadit své i tváří v tvář oponentům a nenechá se zastrašit „elitami z Turtle Bay“. Právě v této čtvrti na Manhattanu v New Yorku ústředí OSN sídlí.

Kromě „úředničiny“ má generální tajemník OSN na starosti především diplomatické zastupování organizace navenek. Působí jako „mluvčí zájmů národů celého světa, zejména těch chudých a zranitelných“. Podle zásad vycházejících z Charty OSN je jeho úkolem upozorňovat na možné ohrožení míru, „i za cenu toho, že občas bude muset zpochybňovat postoje týchž členských států nebo s nimi nesouhlasit“, píše sama OSN.

Moc generálního tajemníka je však především diplomatická a politická. Sám od sebe nemůže žádnému z členských států nic nařídit. Úkoly mu zadávají Rada bezpečnosti, Valné shromáždění a další orgány Organizace spojených národů. Guterres pozici zastává od roku 2017.

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