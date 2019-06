Vraťte Mauriciu ostrovy se základnou USA, vyzvala OSN Británii. Češi mlčeli

Británie má předat kontrolu nad ostrovy v Indickém oceánu do šesti měsíců, nabádá rezoluce schválená 22. května. Hlasovalo pro ní 116 států, proti pouze šest – Británie, USA, Austrálie, Maďarsko, Izrael a Maledivy. Hlasování se zdrželo 56 zemí a 15 jich nehlasovalo vůbec.

V souladu s pokynem Černínského paláce se zdrželo i Česko, sdělil iDNES.cz Miroslav Klíma, zástupce stálé představitelky ČR při OSN.

Ač nezávazné, rezoluce Valného shromáždění mohou mít politickou váhu, připomněla Euronews. Také proto Britové i Američané napsali všem členům OSN žádost, aby rezoluci odmítli.

„Toto hlasování je symbolickou ranou Británii, která vidí v OSN důležitý nástroj svého vlivu po brexitu,“ řekl Richard Gowan z think-tanku International Crisis Group.

Rezoluce navazuje na únorové nezávazné rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Tento nejvyšší soudní orgán OSN pro mezistátní spory rovněž podpořil co nejrychlejší návrat ostrovů Mauriciu. Podle soudu rozdělil Londýn území Mauricia protiprávně.

Mauricius byl britskou kolonií a Londýn mu ostrovy odňal v roce 1965, tři roky před tím, než získal nezávislost. Největší z ostrovů Diego Garcia hostí britsko-americkou vojenskou leteckou základnu. Kvůli její výstavbě Britové nuceně přesídlili přibližně 2 000 domorodců.

Základna sloužila americkým letadlům během invaze USA do Afghánistánu v roce 2001 i do Iráku v roce 2003. Na ostrově byla zřejmě i jedna z tajných věznic CIA, napsal v roce 2014 britský deník The Daily Telegraph.

Británie se v dohodě s Mauriciem z roku 1965 zavázala, že ostrovy vrátí, až je nebude z bezpečnostních důvodů potřebovat. Americký pronájem ostrova Diego Garcia skončí v roce 2036. Britská velvyslankyně při OSN Karen Pierceová uvedla, že podle britské dohody s USA musí ostrov do této doby zůstat pod britskou správou.

Mauricijský premiér Pravind Kumar Juqnauth ale ujistil, že jeho země je připravena k dohodě s Londýnem a/nebo Washingtonem, která by západním velmocím umožnila pokračovat v používání základny.

„Je proto těžké pochopit pozici Británie, pokud jí není to, že Mauricius není považován za důvěryhodného partnera – což je pozice hluboce urážlivá pro Mauricius a pro všechny země afrického kontinentu,“ řekl Juqnauth Valnému shromáždění v New Yorku.

Poukaz na Čagoské ostrovy využívá Rusko při obhajobě vlastní anexe ukrajinského poloostrova Krym. „Vraťte Malvíny, vraťte Gibraltar, vraťte anektovanou část Kypru, vraťte Čagoské ostrovy… a pak vaše svědomí bude možná čistější a budete moci rozmýšlet o jiném,“ odvětil v únoru 2017 na britskou kritiku ruský zástupce při OSN Vitalij Čurkin.