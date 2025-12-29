Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

Autor: ,
  22:05
Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí v novoročním proslovu vyzval světové státníky, aby svou pozornost zaměřili na lidi a planetu. Současně s tím kritizoval globální nerovnováhu mezi vojenskými výdaji a financováním potřeb nejchudších zemí, informuje agentura AFP.

Generální tajemník OSN António Guterres se na závěr summitu rozvíjejících se ekonomik BRICS v ruské Kazani sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (24. října 2024) | foto: ČTK

„Zatímco vstupujeme do nového roku, svět stojí na křižovatce. Obklopuje nás chaos a nejistota. Rozpory, násilí, klimatický kolaps a systematické porušování mezinárodního práva,“ uvedl Guterres, podle kterého svět sužují války v míře od 2. světové války nevídané.

Celosvětové vojenské výdaje podle něj letos vzrostly o deset procent a dosáhly 2,7 bilionu dolarů. Tato částka je 13krát vyšší, než činí veškeré výdaje na rozvojovou pomoc, a zároveň odpovídá hrubému domácímu produktu celé Afriky, dodal.

Je jen otázka času, kdy Rusko napadne další evropskou zemi, řekl Zuna

„Bezpečnější svět začíná většími investicemi do boje s chudobou a menšími do válčení. Mír musí zvítězit,“ uvedl Guterres, když hovořil o stanovování priorit pro nový rok.

Klíčoví dárci OSN letos podle agentury Reuters zásadně omezili své příspěvky, učinily tak nejen Spojené státy ale i další západní země, které finance přesouvají do vojenských rozpočtů.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Írán může obnovovat jaderný program jinde, než jsme udeřili, připustil Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Írán možná obnovuje svůj jaderný program na jiných místech, než která Spojené státy vybombardovaly v červnu během 12denní íránsko-izraelské války, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump po...

29. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  23:03

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

29. prosince 2025  22:28

Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

Generální tajemník OSN António Guterres se na závěr summitu rozvíjejících se...

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí v novoročním proslovu vyzval světové státníky, aby svou pozornost zaměřili na lidi a planetu. Současně s tím kritizoval globální nerovnováhu mezi...

29. prosince 2025  22:05

Nehoda u Karlových Varů uzavřela silnici. Zranění jsou tři dospělí a dítě

Zásah hasičů u vážné dopravní nehody u Ženklavy na Novojičínsku. (7. prosince...

Nehoda tří aut uzavřela v pondělí podvečer silnici I/13 v Karlových Varech u Všeborovic na výjezdu směrem do Ostrova. Tři dospělí a jedno dítě se lehce zranili, uvedli zástupci záchranných složek....

29. prosince 2025  22:04

Spojené státy provedly útok ve Venezuele, řekl Trump. Zasáhly oblast, kde se nakládaly drogy

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Americký prezident Donald Trump v pondělí před novináři potvrdil, že Spojené státy ve Venezuele zasáhly přístavní oblast, kde jsou podle Washingtonu na lodě nakládány drogy. Na místě došlo k velké...

29. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  20:57

Putin jako Santa naděloval. Radovali se Orbán, Si i Trump, Zelenskyj plakal

Z Putina udělali ve Sputniku Santa Clause.

Pro Donalda Trumpa rámeček s fotkou, Kim Čong-unovi meč a Nárendrovi Módímu stíhačku. Ruský prezident Vladimir Putin ve videu vytvořeném umělou inteligencí rozdává dárky některým hlavám států a vlád,...

29. prosince 2025  20:50

Libanonská Hlava XXII. Hizballáh se kvůli Izraeli odmítá odzbrojit, ten tak dál útočí

Premium
Libanonský premiér Nawáf Salám (5. prosince 2025)

Libanonu hrozí další válka s Izraelem. Radikální šíitské hnutí Hizballáh totiž i navzdory uzavřené dohodě vzdoruje výzvám, aby do konce letošního roku odložilo zbraně. Před dvěma lety se skupina...

29. prosince 2025

Zájem o darování kostní dřeně letos stoupl. Zapsal se trojnásobek počtu loňska

Darování krve

Do registrů dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk se letos zapsalo více než 35 000 lidí. Proti loňskému roku jde téměř o trojnásobek. Vyplývá to z údajů Českého registru dárců krvetvorných buněk...

29. prosince 2025  19:59

Rusko zrekonstruovalo divadlo v Mariupolu, symbol masakru stovek civilistů

Pohled na Mariupolské divadlo, které poprvé po více než třech letech znovu...

V okupovaném ukrajinském městě Mariupolu se znovu otevřelo historické divadlo. V neděli večer se uvnitř sešli lidé na slavnostní koncert. Divadlo před více než třemi lety zničil ruský letecký úder....

29. prosince 2025  19:56

Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump

Sledujeme online
Ruský dron Šáhid-136 při útoku na Ukrajinu (3. listopadu 2022)

Rusko v pondělí obvinilo Ukrajinu z dronového útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzápětí označil tvrzení Moskvy za lež. Rusko chce podle něho...

29. prosince 2025  16:18,  aktualizováno  19:53

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Většina obcí v Česku nemá strategie pro adaptaci na změnu klimatu, varuje studie

ilustrační snímek

Většina českých obcí a krajů stále nemá adekvátní strategie adaptace na změnu klimatu, přestože hrozba extrémních jevů, od veder po povodně, se zvyšuje. Vyplývá to ze studie nazvané Od adaptace na...

29. prosince 2025  19:07

Ve španělských Pyrenejích se utrhla lavina, zabila dva běžkaře

Výzkum probíhal v pyrenejských Alpách

Lavina ve španělských Pyrenejích zabila dva běžkaře a jednu ženu zranila. Jedna osoba je stále pohřešovaná, píše AFP s odvoláním na tamní úřady. Identita osob je zatím neznámá.

29. prosince 2025  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.