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Norsko se loučí s králem Haraldem V. Pohřbu se zúčastní i Pavel

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Přímý přenos   9:33
V katedrále v Oslu se ve středu bude konat státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou hlavy řady států včetně německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera či českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin.

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Nejstarší evropský monarcha stál v čele skandinávské země více než tři desetiletí. Jeho nástupcem se stal syn Haakon VIII., který složil na začátku září přísahu v norském parlamentu. V zemi až do pohřbu trvá státní smutek.

Norsko se loučí s králem Haraldem V.
Norsko se loučí s králem Haraldem V.
Pohřbu krále Haralda V. se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který do Norska přicestoval v úterý. (8. září 2026)
V Oslu začal státní pohřeb norského krále Haralda V. (9. září 2026)
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Rakev s pozůstatky zesnulého krále byla od začátku minulého týdne vystavena v kapli královského paláce v Oslu, kde se jí poklonily tisíce Norů.

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Dnes ve 12:00 odtud vyjde pohřební procesí s rakví a zamíří do katedrály, kde začne ve 13:00 po celostátní minutě ticha pohřební mše.

Poté bude rakev uložena při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Vlajky, které dosud vlály na půl žerdi, budou následně vytaženy, ozve se královská salva a po celé zemi se na hodinu rozezní kostelní zvony, uvedl královský dvůr ve zprávě zveřejněné na webu.

Prezident Pavel se zúčastní pohřbu norského krále Haralda V.

Po pohřbu bude následovat recepce v královském paláci, kde nový král přijme zahraniční hlavy států, členy královských rodin i představitele norské vlády.

Norské bezpečnostní složky chystají kvůli pohřbu přísná opatření. Minulý pátek zavedly mimo jiné kontroly na hranicích, které potrvají až do 14. září. Jejich cílem je zabránit ve vstupu na území Norska lidem, kteří by chtěli pohřeb narušit.

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Norsko se po vystoupení z personální unie se Švédskem v roce 1905 rozhodlo v referendu zachovat monarchii. Podle posledního průzkumu agentury Norstat, provedeného po Haraldově úmrtí, podporuje monarchii 72 procent Norů. V předchozím průzkumu, který se konal v květnu, měla monarchie podporu 64 procent lidí. Funkce krále je v Norsku symbolická a reprezentativní.

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