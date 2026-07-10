Při fotbalových oslavách zemřela ve Francii dívka. Maročané se střetli s policií v Londýně

Šlo o střet oslazený koloniální historií. Zápas mezi Marokem a Francií byl ostře sledovaný nejen fanoušky ale i členy policie. Už před utkáním bezpečnostní složky očekávaly, že ať bude výsledek jakýkoliv, vypuknou nepokoje.
Francie nakonec v americkém Bostonu porazila Maroko 2:0 a postoupila tak mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.
V obci Aulnoye-Aymeries poznamenalo oslavy francouzského vítězství neštěstí. V koloně vozidel vylezla mladá dívka na korbu nákladního vozu, aby oslavila vítězství „Les Bleus“. Asi o půl jedné v noci ale vjelo vozidlo na kruhový objezd a dívka spadla. Vůz ji následně přejel, informoval regionální server La Voix du Nord.
|
Divoké oslavy ve Francii. Po výhře PSG v Lize mistrů policie zadržela stovky lidí
Na místě zasahovalo mnoho hasičů a záchranářů. Dívku se však nepodařilo oživit. V blízkosti nehody se nacházelo šest nezletilých. Jednoho z nich, který byl v šoku, převezli záchranáři do nemocnice.
Řidič nákladního vozidla byl na místě zadržen a umístěn do vazby. Policie zahájila vyšetřování s cílem objasnit okolnosti incidentu.
Nepokoje v Londýně, Paříž slavila poklidně
Konec zápasu poznamenal také dění v Británii. V jedné londýnské čtvrti propukly střety mezi policií a fotbalovými fanoušky. Ti nejprve mávali marockými vlajkami uprostřed ulic a zdržovali dopravu. Zásahová policie, vybavená štíty a neprůstřelnými vestami, se snažila dav zadržet.
„Policisté byli původně přivoláni poté, co se skupina lidí shromáždila na silnici a zablokovala dopravu. Incident se pak vyhrotil a skupina házela lahvemi a odpálila ohňostroje. V důsledku toho byli do oblasti nasazeni další policisté,“ uvedla tamní policie.
Záběry, které se objevily na internetu, ukazují chaos a vyhrocenou atmosféru. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni.
Po porážce Maroka musela policie zasahovat i v několika nizozemských městech. V Amsterdamu, Rotterdamu a Haagu se v ulicích ozývalo troubení a odpalování ohňostrojů. Několik lidí bylo zatčeno.
Naopak v Paříži, kde se policisté obávali možných nepokojů a do ulic rozmístili na 8 000 příslušníků bezpečnostních sil, začaly po konci zápasu převážně poklidné společné oslavy. Podle předběžných údajů pařížské prefektury zadrželi policisté asi deset osob, píše deník Le Parisien.