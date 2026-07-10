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Při fotbalových oslavách zemřela ve Francii dívka. Maročané se střetli s policií v Londýně

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  12:26
Při oslavách francouzského vítězství nad Marokem ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale zemřela na severu Francie 17letá dívka. V ulicích Londýna se maročtí fanoušci střetli s policií. Nepokoje nastaly i v Amsterdamu, Rotterdamu a Haagu. Paříž slavila překvapivě klidně.

Šlo o střet oslazený koloniální historií. Zápas mezi Marokem a Francií byl ostře sledovaný nejen fanoušky ale i členy policie. Už před utkáním bezpečnostní složky očekávaly, že ať bude výsledek jakýkoliv, vypuknou nepokoje.

Francie nakonec v americkém Bostonu porazila Maroko 2:0 a postoupila tak mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.

Zatímco v Paříži byl po fotbale překvapivě klid, Maročani řádili v Londýně
Policista během nepokojů po čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem v Haagu v Nizozemsku. (10. července)
Fanoušci oslavují v Paříži po čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem. (9. července 2026)
Nepokoje v Haagu po čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem. (10. července)
10 fotografií

V obci Aulnoye-Aymeries poznamenalo oslavy francouzského vítězství neštěstí. V koloně vozidel vylezla mladá dívka na korbu nákladního vozu, aby oslavila vítězství „Les Bleus“. Asi o půl jedné v noci ale vjelo vozidlo na kruhový objezd a dívka spadla. Vůz ji následně přejel, informoval regionální server La Voix du Nord.

Divoké oslavy ve Francii. Po výhře PSG v Lize mistrů policie zadržela stovky lidí

Na místě zasahovalo mnoho hasičů a záchranářů. Dívku se však nepodařilo oživit. V blízkosti nehody se nacházelo šest nezletilých. Jednoho z nich, který byl v šoku, převezli záchranáři do nemocnice.

Řidič nákladního vozidla byl na místě zadržen a umístěn do vazby. Policie zahájila vyšetřování s cílem objasnit okolnosti incidentu.

Nepokoje v Londýně, Paříž slavila poklidně

Konec zápasu poznamenal také dění v Británii. V jedné londýnské čtvrti propukly střety mezi policií a fotbalovými fanoušky. Ti nejprve mávali marockými vlajkami uprostřed ulic a zdržovali dopravu. Zásahová policie, vybavená štíty a neprůstřelnými vestami, se snažila dav zadržet.

„Policisté byli původně přivoláni poté, co se skupina lidí shromáždila na silnici a zablokovala dopravu. Incident se pak vyhrotil a skupina házela lahvemi a odpálila ohňostroje. V důsledku toho byli do oblasti nasazeni další policisté,“ uvedla tamní policie.

Záběry, které se objevily na internetu, ukazují chaos a vyhrocenou atmosféru. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni.

Zatímco v Paříži byl po fotbale překvapivě klid, Maročani řádili v Londýně
Policista během nepokojů po čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem v Haagu v Nizozemsku. (10. července)
Fanoušci oslavují v Paříži po čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem. (9. července 2026)
Nepokoje v Haagu po čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem. (10. července)
10 fotografií

Po porážce Maroka musela policie zasahovat i v několika nizozemských městech. V Amsterdamu, Rotterdamu a Haagu se v ulicích ozývalo troubení a odpalování ohňostrojů. Několik lidí bylo zatčeno.

Naopak v Paříži, kde se policisté obávali možných nepokojů a do ulic rozmístili na 8 000 příslušníků bezpečnostních sil, začaly po konci zápasu převážně poklidné společné oslavy. Podle předběžných údajů pařížské prefektury zadrželi policisté asi deset osob, píše deník Le Parisien.

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