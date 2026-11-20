„Roger Boulanger nás opustil včera (ve čtvrtek) odpoledne a připojil se ke své manželce Suzanne, která zemřela letos v lednu. (...) S jeho odchodem se uzavírá jedna kapitola historie našeho sdružení, které s ním ztrácí posledního francouzského svědka tábora,“ uvedlo sdružení Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire (Historie a paměť tábora Natzweiler-Struthof). Boulanger se narodil v roce 1926 v departementu Moselle na severovýchodě Francie.
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Odmítl nucený odvod do německé armády, což v roce 1943 vedlo k jeho zatčení a následné deportaci do Natzweiler-Struthofu a poté do dalších nacistických táborů. V dubnu 1945 se mu při evakuačním pochodu z jednoho z nich podařilo uprchnout. Usadil se ve francouzské Remeši, kde se oženil, vychoval tři dcery a učil němčinu.
Tento poslední francouzský přeživší Natzweiler-Struthofu byl rytířem Národního řádu Čestné legie a v roce 1955 mu byl udělen titul deportovaný odbojář. Své zážitky popsal v autobiografii Un fétu de paille dans les bourrasques de l’Histoire (Stéblo slámy v bouřích dějin) z roku 2007.
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„Jeho životní příběh svědčí o odvaze těch, kteří se odmítli podrobit nacistickému barbarství. Na Roberta Boulangera nezapomeneme. Nezapomeneme na jeho příběh. A budeme i nadále udržovat při životě vzpomínku, kterou nám zanechal jako dědictví,“ uvedl v tiskovém prohlášení Franck Leroy, šéf francouzského regionu Grand Est.
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Nacisté zřídili nucený pracovní tábor Natzweiler-Struthof v letech 1941 až 1944 v Alsasku, které bylo tehdy připojeno k Třetí říši. V táboře a jeho pobočkách bylo zaregistrováno přibližně 50 000 deportovaných, kteří zastupovali více než 30 národností, přičemž většinu tvořili Poláci, Rusové a Francouzi. Zhruba 17 000 z nich tam přišlo o život.