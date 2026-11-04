Historie zvířecích symbolů dvou hlavních politických stran v USA se začala psát při prezidentských volbách v roce 1828. Odpůrci Andrewa Jacksona ho kvůli jeho tvrdohlavosti označovali za „jackass“, tedy osla či hlupáka. Jackson urážku obrátil ve svůj prospěch a obrázek osla začal používat ve vlastní kampani.
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Později se zvířete chopil slavný karikaturista Thomas Nast, který v roce 1870 pomohl spojení osla s Demokratickou stranou upevnit. A o čtyři roky později nakreslil i republikánského slona.
V listopadu 1874 zveřejnil časopis Harper’s Weekly Nastovu kresbu „The Third-Term Panic“, v níž se objevil slon označený jako „Republican Vote“ – republikánský hlas. Ani tentokrát nešlo původně o lichotivý symbol: mohutné zvíře bylo na obrázku vyděšené a hrozilo mu, že se zřítí do propasti. Právě Nast ale slona používal opakovaně a během několika let se stal všeobecně srozumitelnou značkou republikánů.
Vidět slona
Výraz „seeing the elephant“ je historický americký idiom z 19. století. Původně popisoval obrovské nadšení a očekávání pionýrů a zlatokopů, kteří vyrazili na Západ a doufali, že „uvidí slona“ (tedy zažijí něco výjimečného a spatří svět). Když však narazili na drsné přírodní podmínky, hlad a vyčerpání, fráze dostala ironický a hořký podtón – znamenala „vidět víc, než člověk chtěl, a poučit se krutou cestou“. Během americké občanské války se pak rčení používalo jako označení pro první přímou účast v boji (bojový křest).
Proč zvolil právě slona, není úplně jisté. Jedním z vysvětlení je jeho velikost a síla, jiným tehdejší vojenské úsloví „seeing the elephant“, což znamená zažít si své (něco velkého, ohromujícího i krutého) a získat zkušenost za cenu tvrdé lekce.
Původně nelichotivé vlastnosti osla a slona si obě strany postupně přetvořily. Osel začal symbolizovat vytrvalost, pracovitost a odhodlání – tedy schopnost tvrdohlavě stát za svým. Slon naopak sílu, mohutnost a důstojnost. Je mezi nimi ale jeden důležitý rozdíl: republikáni slona skutečně přijali do oficiální stranické vizuální identity, zatímco Demokratická strana osla nikdy formálně nepřijala jako své oficiální logo. Přesto ho používá na stranickém zboží a pro Američany je stejně jednoznačnou politickou zkratkou jako republikánský slon.
Letošní volby do Kongresu ukázaly, že slon a osel dnes fungují hlavně jako symboly stran, nikoli nutně jako osobní značky jednotlivých kandidátů. Kandidáti v midterms 2026 si často vytvářeli vlastní výraznou identitu: demokrat Jon Ossoff používal slogan „Vote Your Ossoff“ s broskví odkazující na Georgii, republikánka Susan Collinsová zase motiv státu Maine – losa či svého psa a demokrat James Talarico obrátil posměšnou přezdívku „Talafreako“ ve vlastní reklamní slogan. Republikánka Kelley Dennisonová vsadila místo slona na medvěda.
Slon a osel tak zůstávají rychlým způsobem, jak Američan pozná republikánský a demokratický tábor. Ale ani na volebních lístcích nemusí být republikán automaticky označen slonem a demokrat oslem. Jednotlivé státy mají vlastní tradice. Například v Indianě se při volbách v roce 2026 u možnosti hlasovat pro celou kandidátku jedné strany objevil u republikánů orel a u demokratů kohout.