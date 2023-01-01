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Takzvané Orlí hnízdo, někdejší horská chata v Bavorských Alpách, kterou příležitostně navštěvoval Adolf Hitler, se vzpamatovává z ničivého požáru. Stavební čety nyní pracují na zabezpečení objektu před zimou a jeho opravách. O budoucnosti historické budovy se zároveň stále vedou debaty.
Autor: Reuters
Požár, který horskou chatu Kehlsteinhaus zasáhl minulý měsíc, zničil její střechu a původní vybavení.
Autor: Reuters
Orlí hnízdo je ze všech stran obehnáno lešením a zároveň se nad ním tyčí mohutný stavební jeřáb, který na místě zůstane po celou zimu.
Autor: Reuters
Dělníci provizorně zastřešili poškozené části budovy, aby je ochránili před sněhem, mrazem a vlhkostí.
Autor: Reuters
Ohořelé stěny budovy jsou podle předsedy místního sdružení pro cestovní ruch Bartla Wimmera dostatečně pevné, aby unesly novou střechu.
Autor: Reuters
Objekt, který byl součástí uzavřené zóny v Obersalzbergu, příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler.
Autor: Reuters
Před požárem přilákalo Orlí hnízdo každoročně přibližně 300 tisíc návštěvníků. Od konce října je uzavřené.
Autor: Reuters
Ničivý požár přečkal téměř bez poškození slavný zlatý výtah, který vede do nadmořské výšky 1834 metrů.
Autor: Reuters
Zachovaný výtah nyní pomáhá dělníkům s dopravou stavebního materiálu na horský vrchol.
Autor: Reuters
Výtah představuje pro pracovníky významnou pomoc. Umožňuje jim přepravovat materiál bez ohledu na počasí.
Autor: Reuters
Interiér výtahu chrání speciální panely, které mají zabránit poškrábání mosazného obložení kabiny.
Autor: Reuters
Budoucnost historické stavby zůstává předmětem diskusí. Ve hře je její obnova, zachování v podobě ruiny i úplná demolice.
Autor: Reuters
Někteří lidé prosazují, aby Orlí hnízdo zůstalo v troskách. Obávají se, že by obnovená budova mohla přitahovat neonacisty.
Autor: Reuters
Zachování ruin by prý mohlo pomoci přesunout pozornost od samotné stavby k obětem a zločinům nacistického režimu.
Autor: Reuters
Předseda místního sdružení pro cestovní ruch Bartl Wimmer se naopak domnívá, že demolice podobných míst problém neřeší.
Autor: Reuters
Wimmer považuje za vhodnější zachovat budovu jako místo připomínání nacistické minulosti, které bude pod dohledem.
Autor: Reuters
Návrat Orlího hnízda do původního stavu však podle Wimmera není preferovanou variantou. Důležité je především zachování jeho historického významu.
Autor: Reuters
Třiatřicetiletý muž podezřelý ze založení požáru se nyní nachází ve střeženém psychiatrickém zařízení. Vyšetřování případu pokračuje.
Autor: Reuters
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: Profimedia.cz
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: ČTK
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: ČTK
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: Profimedia.cz
Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách, zachvátil požár. (24. října 2026)
Autor: Reuters
Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách, zachvátil požár. (24. října 2026)
Autor: Reuters
Krb na Orlím hnízdě, který údajně Hitlerovi daroval Benito Mussolini. (18. července 2023)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Detail krbu na Orlím hnízdě, který údajně daroval Hitlerovi Benito Mussolini. (18. července 2023)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Informační cedulka u krbu na Orlím hnízdě, který Hitlerovi pravděpodobně daroval Benito Mussolini. (18. července 2023)
Autor: Jan Pešek, MF DNES