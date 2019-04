VIDEO: Auto vjelo v americkém Orlandu pod vlak. Už třetí během půl roku

17:43 , aktualizováno 17:43

Železniční přejezd ve městě Orlando na Floridě jako by přitahoval nehody. Ve středu tam osobní auto proklouzlo pod závorami a vjelo přímo do cesty rozjetému vlaku. Řidič auta skončil po střetu s vážnými zraněními v nemocnici. Od loňského prosince je to už třetí takový incident na stejném místě.