OSN krachuje, chybí jí příspěvky od států. Proč jste nezavolali? diví se Trump

Premium

Fotogalerie 36

Prezident Donald Trump hovoří na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (23. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Kateřina Havlická
  12:58
Organizaci spojených národů (OSN) akutně docházejí peníze. Členské země neplatí včas své povinné příspěvky, což se podepisuje na chodu navázaných agentur ve světě, a pokud to tak půjde dál, už v létě se budou muset zavřít i kanceláře v New Yorku. Největším sponzorem jsou tradičně Spojené státy, ty teď však patří k hlavním dlužníkům. Prezident USA Donald Trump se přitom diví, proč mu nikdo nezavolal.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Pokud jde o platby, je to teď, nebo nikdy. Nemáme takové hotovostní rezervy a likviditu, abychom mohli fungovat jako v předchozích letech,“ říká mluvčí OSN Farhan Haq. Představitelé OSN proto v pátek oznámili, že pokud se situace rychle nezmění, už kolem srpna budou muset zavřít hlavní sídlo organizace v New Yorku. Právě tam přitom svolává svá zasedání i Rada bezpečnosti OSN.

Morálka zaměstnanců je už nyní na bodu mrazu. A pokud peníze skutečně v létě dojdou, možným řešením je tyto lidi požádat, aby alespoň dočasně pracovali zadarmo.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Ministr Šebestyán má plán, jak zlevnit potraviny. Návrhy předloží na koaliční radě

Schůze Poslanecké sněmovny. Martin Šebestyán, ministr zemědělství. (13. ledna...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) chce na příští koaliční radě předložit plán pro levnější potraviny. Podle předsedy SPD a Sněmovny Okamury má Šebestyánův plán již některé konkrétní...

2. února 2026  13:07

Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

Na řidiče na Jesenicku spadl během jízdy strom. Vyvázl bez zranění. (31. ledna...

Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by...

2. února 2026

OSN krachuje, chybí jí příspěvky od států. Proč jste nezavolali? diví se Trump

Premium
Prezident Donald Trump hovoří na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (23. září...

Organizaci spojených národů (OSN) akutně docházejí peníze. Členské země neplatí včas své povinné příspěvky, což se podepisuje na chodu navázaných agentur ve světě, a pokud to tak půjde dál, už v létě...

2. února 2026  12:58

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

2. února 2026  12:46

Jan Graubner končí. Vatikán v utajení vybral nového pražského arcibiskupa

Kniha kondolencí pro Dominika Duku v Arcibiskupském paláci. Na snímku...

Pražský arcibiskup Jan Graubner na jaře skončí ve funkci. Sedmasedmdesátiletý duchovní byl primasem českým od května 2022. O rok později při dosažení svých 75. narozenin poslal papeži rezignační...

2. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:19

Měl to být tajný ráj na zemi. Místní se však turistům vysmáli, když se ptali na cestu

Termální prameny ve Waiotapu na Novém Zélandu

Vypadalo to jako tajný tip na ráj na zemi, o kterém ví jen zasvěcení. Informace byly na cestovatelském webu a nabízely i nádherné fotky přímo z místa. Horké prameny v severní Tasmánii jsou údajně...

2. února 2026  12:15

Nejmladší pražský arcibiskup za více než 100 let. Kdo je Stanislav Přibyl

Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl

Novým pražským arcibiskupem se stane dosavadní litoměrický biskup Stanislav Přibyl. Překvapení to není, mezi možnými kandidáty se objevoval pravidelně. Jeho předchůdce Jan Graubner už třetím rokem...

2. února 2026  12:10,  aktualizováno  12:14

Okamura chce nově zmrazit platy ve výši, jak politikům vzrostly od ledna

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Šéf Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura musel změnit plány týkající se zmrazení platů politiků do roku 2030. Nyní chce zmrazení od letošního července a má vycházet z letošní platové základny, nikoli z...

2. února 2026  12:09

Chci z vazby do léčebny, jsem nemocný, žádal soud obžalovaný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Krajský soud pokračoval v projednávání případu požáru baru ve Zlíně z loňského ledna. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi, který podle obžaloby hodil zapálený kanystr s benzinem na barmana, hrozí za...

2. února 2026  12:07

Exekuce slovenského ministra vnitra platí. Zamítli mu další návrh, jak se jí vyhnout

Slovenský ministr vnitra a předseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok (9. ledna...

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok neuspěl s návrhem, aby vůči němu soud zastavil exekuci. Té čelí po prohraném soudním sporu se šesti policisty kolem vyšetřovatele Jána Čurilly, kterým má...

2. února 2026  11:25,  aktualizováno  12:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rarita kvůli chybě města. Majitelům domů skokově klesne daň z nemovitosti

ilustrační snímek

Majitelé domů a bytů v Pelhřimově letos zaplatí na dani z nemovitosti méně než loni. Může za to neobvyklá chyba zastupitelů. Ti pro loňský rok omylem nastavili chybný koeficient pro výpočet daně a...

2. února 2026  11:58

Loupež deseti milionů v Karlíně. Policie konečně pokročila s pátráním

Policie vyšetřuje loupežné přepadení v pražském Karlíně. (9. dubna 2025)

Policisté identifikovali podezřelé z loňské loupeže v pražském Karlíně, při níž se pachatelé podle dřívějšího policejního vyjádření zmocnili 400 000 eur (zhruba 9,7 milionu korun). Kriminalisté po...

2. února 2026  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.