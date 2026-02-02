OSN krachuje, chybí jí příspěvky od států. Proč jste nezavolali? diví se Trump

„Pokud jde o platby, je to teď, nebo nikdy. Nemáme takové hotovostní rezervy a likviditu, abychom mohli fungovat jako v předchozích letech,“ říká mluvčí OSN Farhan Haq. Představitelé OSN proto v pátek oznámili, že pokud se situace rychle nezmění, už kolem srpna budou muset zavřít hlavní sídlo organizace v New Yorku. Právě tam přitom svolává svá zasedání i Rada bezpečnosti OSN.
Morálka zaměstnanců je už nyní na bodu mrazu. A pokud peníze skutečně v létě dojdou, možným řešením je tyto lidi požádat, aby alespoň dočasně pracovali zadarmo.