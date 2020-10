Členové organizace IS stanuli v USA před soudem, trest smrti jim nehrozí

Dvojice se později prostřednictvím videospojení zúčastnila slyšení u federálního soudu v Alexandrii ve Virginii a vyslechla si obžalobu. Další slyšení se bude konat v pátek.



Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh jsou obžalováni, že patřili k čtyřčlenné skupině radikálů IS, jež stojí za vraždami západních novinářů včetně Američanů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, humanitárních pracovníků Kayly Muellerové a Petera Kassiga a syrských vojáků z let 2014 a 2015.



Kvůli britskému akcentu se skupině radikálů přezdívalo podle slavné britské kapely The Beatles. Nejznámější z takzvaného teroristického gangu The Beatles byl Mohammed Emwazi, přezdívaný „džihádista John“. Zabit byl v roce 2015 při britsko-americkém útoku s pomocí bezpilotního letounu.



Koteyho a Elsheikha v uplynulém roce drželi ve vazbě američtí vojáci v Iráku. Oba muži vyrostli ve Spojeném království a měli britské občanství. To jim však Londýn odebral.

„Tato obvinění jsou výsledkem mnoha let tvrdé práce s cílem dosáhnout spravedlnosti pro naše občany, které zabil Islámský stát. Život jim vrátit nemůžeme, ale můžeme pro ně, jejich rodiny a všechny Američany usilovat o spravedlnost,“ uvedl v prohlášení americký ministr spravedlnosti William Barr.

