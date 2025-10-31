Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Autor: ,
  16:47
Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská rozvědka (GUR) a rozvědka (SZR), oznámil Maljuk s tím, že mise byla zcela úspěšná.
Vojenská střelnice Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska, která je...

Vojenská střelnice Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska, která je považována za místo, odkud Rusové vystřelili svou střelu středního doletu Orešnik. (1. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Útok novou ruskou raketou středního doletu Orešnik, na ukrajinské město Dnipro...
Útok novou ruskou raketou středního doletu Orešnik, na ukrajinské město Dnipro...
Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij...
Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij...
11 fotografií

„Krátce a stručně řečeno, jeden z orešniků byl úspěšně zničen na jejich území v Kapustin Jaru,“ řekl Maljuk na brífinku, kterému předsedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a účastnil se ho také šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha a další ukrajinští představitelé. Vojenská střelnice Kapustin Jar se nachází v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska.

Maljuk o zničení rakety neposkytl další podrobnosti. Představitelé ukrajinských zpravodajských služeb uvedli, že Rusko letos vyrobilo tři rakety Orešnik a roční produkci plánuje zdvojnásobit na šest. Zelenskyj uvedl, že do výroby orešniků je zapojeno 25 společností, a vyzval západní spojence Ukrajiny, aby na ně uvalili sankce.

Orešnik (Líska) je ruská zbraň s šesti hlavicemi o rychlosti 3,7 kilometru za sekundu. Rusko ji poprvé použilo loni v listopadu při útoku na Dnipro. To je vzdáleno od střelnice v Astrachaňské oblasti asi 800 kilometrů. Tuto vzdálenost překonala raketa za zhruba 15 minut.

Testy Burevestniku a Poseidonu nejsou jaderné, reaguje Kreml na nařízení Trumpa

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Západní experti nicméně jeho tvrzení zpochybňují. Putin v červnu uvedl, že Rusko výrobu orešniků zrychluje.

Rakety Orešnik se v září objevily na společném vojenském cvičení Ruska a Běloruska. Tento měsíc Bělorusko, klíčový spojenec Moskvy, potvrdilo, že raketový systém Orešnik v prosinci nasadí na svém území, které sousedí s Ukrajinou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

Po zanesení dvou pohlaví do ústavy přichází slovenská vláda s dalším krokem namířeným proti LGBTI+ komunitě. Tamní ministr spravedlnosti Boris Susko totiž v novém návrhu občanského zákoníku navrhuje,...

31. října 2025  16:50

Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská...

31. října 2025  16:47

Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ...

31. října 2025  16:42

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Hnutí ANO si prosadilo vše, co chtělo, jeho voliči můžou být spokojeni, shodují se politologové Jan Kubáček a Milan Školník ve svém hodnocení programového prohlášení nově vznikající vlády, které...

31. října 2025  16:17

Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

Rodiny schovávající se v příkopech, těla ležící na ulicích, děti zabíjené před zraky svých rodičů. Tak popsali přeživší proniknutí súdánských polovojenských jednotek RSF do západosúdánského města...

31. října 2025  16:04

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Bývalý Grand hotel ve Špindlerově Mlýně padne, nový může mít 340 lůžek

Ve Špindlerově Mlýně by na místě bývalého Grand hotelu mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní budovu, která se nachází u cesty z centra města do areálu Medvědín,...

31. října 2025  15:51

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Vzácná nemoc mění influencera v „kámen“. Bez asistenta nezvládne téměř nic

Pětatřicetiletý influencer a člen kapely The Tap Tap Petr Burda trpí vzácnou nemocí, která mění jeho tělo v kámen. Bez pomoci asistentů už nezvládne prakticky žádnou běžnou činnost. Ačkoliv za pomoc...

31. října 2025  15:40

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poslanec Miroslav Ševčík chce vést VŠE. Utká se s rektorem, který ho dříve odvolal

O post rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze se uchází současný rektor Petr Dvořák a ekonom a politik Miroslav Ševčík, informovala mluvčí školy. Redakci zájem Ševčíka o pozici rektora...

31. října 2025  15:23

Batole mělo křeče a přestávalo dýchat, záchranáři naváděli rodiče přes aplikaci

Jako nesmírně užitečný moderní výdobytek se stále častěji ukazuje videohovor přes aplikaci Záchranka. Na Bruntálsku tak například uspíšili a zkvalitnili první pomoc ročnímu chlapečkovi, který měl...

31. října 2025  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.