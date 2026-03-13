Bělorusko koupilo od Rusů Orešnik. Děkuji, zaplatili jsme penězi, řekl Lukašenko

Autor: ,
  14:45
Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, řekl prezident Alexandr Lukašenko. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické. Obě země dlouhodobě spolupracují, od roku 2023 mají Bělorusové na svém území ruské taktické jaderné zbraně.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projevil zájem o výstavbu další jaderné elektrárny. (26. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva
Útok novou ruskou raketou středního doletu Orešnik na ukrajinské město Dnipro...
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky...
12 fotografií

„Děkujeme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, jde o jeho osobní pomoc. Požádal jsem ho a on to udělal. A navíc jsme zaplatili penězi. Děkuji,“ řekl Lukašenko. Přitom připustil, že koupě Orešniku byla „trochu dražší.“

Bělorusko je spojencem Ruska, které přes čtyři roky vede invazi proti Ukrajině. V roce 2023 se Minsk a Moskva dohodly na rozmístění ruských taktických jaderných zbraní na běloruském území. Loni v prosinci Moskva oznámila, že v sousední zemi zařadila systém Orešnik do bojové služby.

Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva

V boji ruská armáda Orešnik v nejaderné verzi poprvé použila v listopadu 2024 při útoku na ukrajinské Dnipro. Letos v lednu pak tato střela zasáhla oblast západoukrajinského Lvova.

Podle ruského ministerstva obrany šlo o reakci na pokus Ukrajinců zaútočit na konci loňského roku drony na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev takovou snahu popřel.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Myslel jsem, že jde o přeplatek za elektřinu, hájil Hřib neoprávněné odměny

Zdeněk Hřib (Piráti) odchází z Hradu po povolební schůzce s Petrem Pavlem. (6....

Bývalý pražský primátor a šéf Pirátů Zdeněk Hřib nebude nijak trestán za to, že v roce 2024 pobíral několik měsíců neoprávněně odměny z městské firmy. Na účet mu chodily desítky tisíc korun za to, že...

13. března 2026  14:52

Bělorusko koupilo od Rusů Orešnik. Děkuji, zaplatili jsme penězi, řekl Lukašenko

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, řekl prezident Alexandr Lukašenko. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické. Obě země...

13. března 2026  14:45

Velká část uprchlíků z Íránu a Libanonu by zamířila do Německa, ukázala studie

Íránští uprchlíci přešli turecký hraniční přechod Kapiköy. (3. března 2026)

Německo by se stalo hlavním cílem válečných uprchlíků, kdyby boje v Íránu a v Libanonu dál eskalovaly. Vyplývá to ze studie nadace Rockwool Foundation Berlin. Podle ní by uprchlíci dále zamířili...

13. března 2026  14:36

Není to symbolické, je to bojová mise v míru, řekl Pavel českým vojákům v Litvě

Prezident České republiky Petr Pavel během návštěvy Litvy. (12. března 2026)

Prezident Petr Pavel v pátek na vojenské základně v litevské Rukle ocenil přístup českých vojáků, kteří jsou podle něj spolehlivým partnerem spojenců. V Rukle nyní pod vedením Německa působí Češi ze...

13. března 2026  14:17

Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl šéf Pentagonu

Sledujeme online
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...

Íránský nový duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, uvedl na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Web stanice BBC píše, že žádné důkazy o...

13. března 2026  13:26,  aktualizováno  14:14

Velikonoce na Nově a Primě: Šíleně smutná princezna, Rocky, Na lovu i Sandokan

ilustrační snímek

Blíží se Velikonoce a televize Nova a Prima prozradily, co si nachystaly pro diváky. Zatímco na Primě diváky pobaví Šíleně smutná princezna a kanál Prima KRIMI oslaví osmé výročí sérií detektivních...

13. března 2026

Poslanci mění zákon, který má pomoci lidem řešit problémy s bydlením

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Změnu zákona o podpoře bydlení začali projednávat poslanci, podpořili ho v prvním čtení. „Úprava je klíčová, aby pomoc byla poskytnuta lidem s problémy s bydlením, kteří ji skutečně potřebují, a aby...

13. března 2026,  aktualizováno  13:55

Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Obavy z výrazného zdražování ropy sílí. Ačkoliv trhy zpočátku vnímaly konflikt na Blízkém východě spíše jako krátkodobý otřes, s každým dalším dnem je zřejmější, že nepůjde jen o záležitost několika...

13. března 2026  13:31

Srbsko si jako první v Evropě pořídilo čínské balistické rakety, rozlítilo Chorvaty

Čínská balistická raketa vzduch–země CM-400AKG (11. listopadu 2024)

Srbsko nedávno pro své letectvo zakoupilo čínské balistické rakety vzduch–země CM-400AKG, a stalo se tak první evropskou zemí, která je používá. Připustil to ve čtvrtek večer srbský prezident...

13. března 2026  13:13

Trikolora postrádá milion od SPD. Je to administrativní chyba, tvrdí Majerová

Premium
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)

Byla to jednoduchá dohoda: SPD dá Svobodným, PRO a Trikoloře po volbách milion korun z peněz, které dostane od státu. Bez ohledu na to, kolik budou mít poslanců. Podle Trikolory se tak doteď nestalo.

13. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Startují školní přijímačky. Chytré hodinky nechte doma, pozor na barvu propisky

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Co musí mít deváťáci u sebe, když jdou na přijímací zkoušky? A co by měli raději nechat doma? Redakce iDNES.cz přináší praktické tipy na Den D. Na některých školách se píšou školní přijímací testy...

13. března 2026  12:45

Pákistán provedl údery v Kábulu a v pohraničních provinciích Afghánistánu

Pákistán uskutečnil vzdušné údery v Kábulu. (13. března 2026)

Pákistán v pátek provedl vzdušné údery v Kábulu a v pohraničních provinciích Afghánistánu, informují agentury s odvoláním na úřady Tálibánu. Podle kábulské policie zahynuli při útocích na hlavní...

13. března 2026  6:49,  aktualizováno  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.