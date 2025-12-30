Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva

Autor: ,
  10:22
Ministerstvo obrany v Moskvě oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruský raketový systém Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.
V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky...

V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem Orešnik. (30. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Satelitní snímek pořízený společností Planet Labs ukazuje, kde podle amerických...
V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky...
Útok novou ruskou raketou středního doletu Orešnik na ukrajinské město Dnipro...
V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky...
12 fotografií

„V Běloruské republice se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem ‚Orešnik‘,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.

Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků, a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny právě v Bělorusku.

V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.

Orešnik je od středy v Bělorusku. A půjde do bojové služby, oznámil Lukašenko

Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva

V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky...

Ministerstvo obrany v Moskvě oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruský raketový systém Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako...

30. prosince 2025  10:22

Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun

Bikero v Praze na Brumlovce.

Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....

30. prosince 2025  10:06

Bylo mi jasné, že je zle. Myslivec při lovu zachránil vysílenou seniorku

Petr Jordán ze Zlína zachránil starší pohřešovanou ženu ve špatně přístupné...

Myslivec Petr Jordán ze Zlína při svém nočním lovu na divočáky objevil ve špatně přístupné a odlehlé části lesa vyděšenou ztracenou seniorku, po které celý den bez výsledku pátrala policie. Vzhledem...

30. prosince 2025  10:05

Poslední šance znát pravdu? V Indickém oceánu obnovili pátrání po letu MH370

Od zmizení letu MH370 už uplynulo deset let. (3. března 2024)

Americká firma Ocean Infinity v úterý po několika měsících obnovuje pátrání po letadle společnosti Malaysia Airlines, které před 11 lety za dosud neznámých okolností zmizelo v Indickém oceánu při...

30. prosince 2025  10:04

Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...

30. prosince 2025  9:48

Jedno auto vjelo do protisměru. Při střetu se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

Vážná nehoda dvou osobních aut na silnici I/14 u Trutnova (29. prosince 2025)

Při srážce dvou osobních aut u Trutnova na silnici I/14 se v pondělí večer zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti. Záchranáři pacienty převezli do nemocnic. Dva zraněné museli hasiči z vraků vyprostit...

30. prosince 2025  8:48,  aktualizováno  9:45

Rusko příští rok odvede přes čtvrt milionu lidí, Putin podepsal dekret

Ruský prezident Vladimir Putin si prohlíží techniku a výzbroj při příjezdu na...

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o povolávání branců k povinné vojenské službě, které bude nově možné během celého roku. Ruské úřady mají podle výnosu za úkol v roce 2026 odvést 261 000...

30. prosince 2025  9:33

Trestanec se chtěl prokopat z věznice, improvizovaným nářadím dloubal do zdi

Vazební věznice Hradec Králové

V samém počátku zmařili dozorci pokus o útěk z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku. Jeden z odsouzených podle dostupných informací věřil, že se prokope ven skrz zeď. Zhotovil si k tomu...

30. prosince 2025  9:27

V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil v úterý ráno v Praze na zhruba 20 minut provoz vlaků z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině...

30. prosince 2025  8:23,  aktualizováno  9:20

Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....

Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu...

30. prosince 2025  9:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

30. prosince 2025  9:15

VIDEA ROKU: Nářek restauratérky u soudu s Rubešem nebo Novotný do basy

Soud začal řešit spor mezi majitelkou restaurace Yvettou P. a videoblogerem...

Také v roce 2025 zaujala čtenáře a diváky videa spojená s případy ze soudních síní. Záběry, které si lidé pouštěli nejčastěji, však –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ možná překvapivě...

30. prosince 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.