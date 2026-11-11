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Před vrahem zachránil školu tesař. Sdělil, co řekl střelci před poslední smrtící kulkou

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  18:16
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Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich...

Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich byly děti. (15. října 2026) | foto: Reuters

Policisté prohledávají oblast v blízkosti základní školy Silver Rail den po...
Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich...
Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich...
Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich...
7 fotografií
Tesaře Kayluba Giamanca z amerického Oregonu chválí všichni za jeho statečnost. Sám ale říká, že se s hrůzami, které zažil, vyrovnává jen s obtížemi. Otec, který usmrtil dospívajícího střelce ve škole, kam chodí jeho dvě dcery, po necelém měsíci konečně veřejně promluvil a odhalil poslední slova, která vrahovi řekl.

Šestatřicetiletý Kaylub Giamanco je ten, kdo spěšně vběhl do školy Silver Rail v Oregonu poté, co uslyšel výstřely z brokovnice. Narazil na šestnáctiletého chlapce, který zahájil palbu ve třídě pro děti se speciálními potřebami. Pachatel stihl zastřelit tři děti a učitelku.

Giamanco teprve nyní promluvil o události, která se odehrála 15. října, a také o trvalém dopadu, který na něj má. Říká, že stále slyší křik dětí prosících o život. Jeho příbuzní hned po incidentu informovali, jak se užírá pocitem viny z toho, že nestihl zachránit všechny.

Giamanco jel tou dobou domů na oběd, když před školou, kam chodí jeho dcery ve věku pěti a deseti let, zpozoroval teenagera s brokovnicí. Viděl, jak střelec střílí na projíždějící pick-up, než se vydal na školní pozemek.

První co udělal, je, že zavolal na policii. Ale vzápětí se rozhodl, že nemůže čekat až někdo přijede. Střelba se už ozývala i uvnitř budovy. Nepochyboval o tom, že může rychle přibývat mrtvých a zraněných.

V rozhovoru pro CBS News popsal, jak ho ovládly instinkty. „Bylo to jako v boji, něco ve mně cvaklo. Věděl jsem, že se něco děje. Všechny emoce se ze mě vyplavily. Prostě jsem se přepnul do režimu (bojové) mise,“ řekl.

Střelec na škole v Oregonu byl jejím bývalým žákem. Zabil tři děti a učitele

Uvnitř školy se Giamanco přiblížil k učebně, kde se učitelka potýkala se střelcem. Neozbrojená žena hodila po útočníkovi aspoň mobilním telefonem, aby ho trochu vykolejila, než se na něj vrhla a pokusila se mu vyrvat brokovnici. Tím získal Giamanco příležitost zasáhnout, aniž by na sebe upozornil.

„Věděl jsem, že mě nevidí, takže jsem měl příležitost otevřít dveře, vtrhnout dovnitř a takříkajíc dokončit svůj úkol,“ vzpomíná.

Když na pachatele vystřelil, ten upadl na zem, ale stále se snažil se zbraní manipulovat. Střelec se zřejmě snažil znovu získat nad sebou kontrolu a také začal něco říkat.

Ale Giamanco vystřelil znovu a tentokrát teenagera už zabil. „Nevím, co se chystal říct, a nezáleželo na tom. Věděl jsem jen, že vzal životy nevinných malých dětí.“ řekl Giamanco. Na vraha akorát vykřikl: „F*ck you! (Jdi do p*dele)“.

Na škole v Oregonu zemřeli tři děti a učitel. Šestnáctiletý útočník byl zastřelen

Tři oběti, které při útoku přišly o život, byly ve věku pěti, osmi a jedenácti let. Zemřela také 25letá učitelka Megan Lambertová. Další pedagožka a sedmiletý žák byli vážně zraněni. Obě Giamancovy dcery přečkaly incident bez úhony.

Policie identifikovala střelce jako Griffina Johna, bývalého žáka školy. Úřady Giamancův čin ocenily s tím, že počet obětí mohl být bez jeho statečného zásahu ještě vyšší.

Také připsali zásluhy učitelce, která s útočníkem bojovala, za to, že pomohla zabránit dalšímu krveprolití. Policejní náčelník města Bend Mike Krantz popsal jejich činy jako příklad „skutečného hrdinství“.

Giamanco nyní špatně spí a trpí posttraumatickým syndromem, kvůli kterému se zatím nevrátil do svého zaměstnání.

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Témata: vrah, Oregon, tesař

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