Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

Budapešť v pátek oznámila zadržení sedmi Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony a Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Budapešť zadržené v pátek propustila a podle médií jsou už ve vlasti. Hotovost a zlato však zůstaly v Maďarsku.
|
Maďarsko propustilo zadržené Ukrajince. Jsou zpět ve vlasti, oznámil Sybiha
Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí obvinilo maďarské úřady, že se zadrženými Ukrajinci ve vazbě zacházely špatně. „Zadržení byli vystaveni psychickému a fyzickému tlaku,“ uvedla ukrajinská diplomacie. Podle tvrzení Kyjeva byli 28 hodin drženi v poutech, během přepravy měli zavázané oči a nebylo jim poskytnuto právní zastoupení ani přístup k ukrajinským diplomatům.
Jeden ze zatčených, který má cukrovku, ztratil vědomí a poté mu byl „násilně vnitrožilně podán lék, který u něj způsobil prudký nárůst hladiny cukru v krvi a nástup hypertenze“, což si vyžádalo jeho převoz do nemocnice, uvedlo ukrajinské ministerstvo. Kyjev přitom obvinil Maďarsko z porušení evropských úmluv o lidských právech. Požaduje také okamžité vrácení zabavených vozidel a peněz. Maďarsko na tato obvinění zatím podle dostupných informací nereagovalo.
Incident se odehrál v době vyostřeného napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas. Budapešť obviňuje ukrajinské vedení z průtahů a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku.
|
Zelenskyj udělal kardinální chybu, v maďarské volební kampani nahrál Orbánovi
Hodlá proto blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu.
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Maďarsko je dlouhodobě závislé na dodávkách ropy z Ruska, se kterým Orbán navzdory ruské invazi do sousední země udržuje dobré vztahy. Podle Kyjeva vývoz ruské ropy a plynu financuje válku Ruska proti Ukrajině, ve které zahynuly kromě vojáků i tisíce civilistů, včetně žen a dětí.