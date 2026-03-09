Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

  16:45
Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Kyjev obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.
Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes...

Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. (6. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Hotovost, kterou úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko....
Sídlo Oščadbank v Kyjevě (6. března 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán na jednání předsedů parlamentů zemí V4. (27....
Ukrajinská státní banka Oščadbank (23. února 2026)
Budapešť v pátek oznámila zadržení sedmi Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony a Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Budapešť zadržené v pátek propustila a podle médií jsou už ve vlasti. Hotovost a zlato však zůstaly v Maďarsku.

Maďarsko propustilo zadržené Ukrajince. Jsou zpět ve vlasti, oznámil Sybiha

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí obvinilo maďarské úřady, že se zadrženými Ukrajinci ve vazbě zacházely špatně. „Zadržení byli vystaveni psychickému a fyzickému tlaku,“ uvedla ukrajinská diplomacie. Podle tvrzení Kyjeva byli 28 hodin drženi v poutech, během přepravy měli zavázané oči a nebylo jim poskytnuto právní zastoupení ani přístup k ukrajinským diplomatům.

Jeden ze zatčených, který má cukrovku, ztratil vědomí a poté mu byl „násilně vnitrožilně podán lék, který u něj způsobil prudký nárůst hladiny cukru v krvi a nástup hypertenze“, což si vyžádalo jeho převoz do nemocnice, uvedlo ukrajinské ministerstvo. Kyjev přitom obvinil Maďarsko z porušení evropských úmluv o lidských právech. Požaduje také okamžité vrácení zabavených vozidel a peněz. Maďarsko na tato obvinění zatím podle dostupných informací nereagovalo.

Incident se odehrál v době vyostřeného napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas. Budapešť obviňuje ukrajinské vedení z průtahů a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku.

Zelenskyj udělal kardinální chybu, v maďarské volební kampani nahrál Orbánovi

Hodlá proto blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu.

Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Maďarsko je dlouhodobě závislé na dodávkách ropy z Ruska, se kterým Orbán navzdory ruské invazi do sousední země udržuje dobré vztahy. Podle Kyjeva vývoz ruské ropy a plynu financuje válku Ruska proti Ukrajině, ve které zahynuly kromě vojáků i tisíce civilistů, včetně žen a dětí.

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  16:45

Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes...

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při...

