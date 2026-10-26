Orbán, Vučić... Jak končí hegemoni evropské politiky. Kdo bude další?

Silvio Berlusconi
U moci mezi roky 1994 a 2011 s přestávkami devět let.
Silvio Berlusconi (1936 až 2023) byl nejdéle sloužícím poválečným italským premiérem. Mediální magnát s majetkem odhadovaným na několik miliard dolarů vedl italskou vládu po čtyři funkční období celkem devět let, 19 let zasedal v parlamentu a byl i senátorem.
V čele vlády stál od května 1994 do ledna 1995, od června 2001 do května 2006 a od května 2008 do listopadu 2011.
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Přistihli tam Topolánka, poznal ji i Putin. Berlusconiho luxusní vilu kupují Katařané
Sebevědomý selfmademan ztělesňoval vlastnosti, jež imponovaly jeho příznivcům. Současně byl ale kritizován svými odpůrci za populismus a životní styl a v posledních letech se musel zodpovídat z řady obvinění u soudů a byl i odsouzen. Berlusconi byl lídrem středopravé strany Vzhůru, Itálie.