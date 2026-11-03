V 80. letech jsem odmítl nabídku tajné policie být informátorem, oznámil Orbán

Lidem tak umožní přístup k seznamům informátorů a kolaborantů, s nimiž spolupracovaly bývalé státní bezpečnostní služby, připomněl Reuters.
„Na začátku mé vojenské služby se mě pokusili zverbovat, ale já jsem to odmítl, takže se tento pokus ukázal jako neúspěšný,“ napsal Orbán na facebooku. „Později jsme byli já, moje žena i moji kolegové z opozice pod neustálým dohledem. Všichni jsme byli terčem tajných vyšetřování státní strany,“ dodal bývalý maďarský premiér.
Orbán, jehož šestnáctiletá nacionalistická vláda skončila v dubnových volbách, kdy ho sesadila středopravicová strana Tisza premiéra Pétera Magyara, uvedl, že dokumenty odhalily, že „na nás byli nasazeni informátoři a na našich pracovištích, v našich domovech – a dokonce i v našich ložnicích – byla nainstalována odposlouchávací zařízení.“
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Středeční zpřístupnění archivů je součástí Magyarova slibu, že tyto záznamy, které jsou uložené v rozsáhlém archivu v Budapešti, zveřejní a umožní Maďarům vyrovnat se s jejich totalitní minulostí.
Komunistický režim v zemi skončil v roce 1989, ale Maďarsko dosud úplné zpřístupnění spisů odkládalo kvůli nedostatečné politické vůli jednotlivých vlád. Kromě badatelů zatím mohli běžní občané požádat o přístup jen ke svým vlastním záznamům nebo k záznamům svých blízkých příbuzných. Nyní bude moci kdokoli provádět vyhledávání v online databázi.
V letech 1956 až 1989 bylo v Maďarsku, kde nyní žije asi 9,5 milionu obyvatel, evidováno přibližně 55 tisíc spolupracovníků tajné policie.