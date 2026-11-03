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V 80. letech jsem odmítl nabídku tajné policie být informátorem, oznámil Orbán

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  17:49
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán z vládní strany Fidesz na tiskové...

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán z vládní strany Fidesz na tiskové konferenci před stranickou centrálou v Budapešti den poté, co státní zastupitelství zahájilo razii na stranických datových serverech. (22. července 2026) | foto: Attila KISBENEDEK / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán dnes oznámil, že se ho komunistické tajné služby pokusily během jeho vojenské služby získat jako informátora. On však odmítl a policie ho poté intenzivně sledovala, uvedl Orbán v prohlášení, které zveřejnil na facebooku společně s dokumenty tajné služby z roku 1982 a z konce 80. let minulého století, napsala agentura Reuters.Maďarsko má ve středu začít zveřejňovat desítky tisíc policejních spisů z komunistické éry v on-line veřejné databázi.

Lidem tak umožní přístup k seznamům informátorů a kolaborantů, s nimiž spolupracovaly bývalé státní bezpečnostní služby, připomněl Reuters.

„Na začátku mé vojenské služby se mě pokusili zverbovat, ale já jsem to odmítl, takže se tento pokus ukázal jako neúspěšný,“ napsal Orbán na facebooku. „Později jsme byli já, moje žena i moji kolegové z opozice pod neustálým dohledem. Všichni jsme byli terčem tajných vyšetřování státní strany,“ dodal bývalý maďarský premiér.

Orbán, jehož šestnáctiletá nacionalistická vláda skončila v dubnových volbách, kdy ho sesadila středopravicová strana Tisza premiéra Pétera Magyara, uvedl, že dokumenty odhalily, že „na nás byli nasazeni informátoři a na našich pracovištích, v našich domovech – a dokonce i v našich ložnicích – byla nainstalována odposlouchávací zařízení.“

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Středeční zpřístupnění archivů je součástí Magyarova slibu, že tyto záznamy, které jsou uložené v rozsáhlém archivu v Budapešti, zveřejní a umožní Maďarům vyrovnat se s jejich totalitní minulostí.

Komunistický režim v zemi skončil v roce 1989, ale Maďarsko dosud úplné zpřístupnění spisů odkládalo kvůli nedostatečné politické vůli jednotlivých vlád. Kromě badatelů zatím mohli běžní občané požádat o přístup jen ke svým vlastním záznamům nebo k záznamům svých blízkých příbuzných. Nyní bude moci kdokoli provádět vyhledávání v online databázi.

V letech 1956 až 1989 bylo v Maďarsku, kde nyní žije asi 9,5 milionu obyvatel, evidováno přibližně 55 tisíc spolupracovníků tajné policie.

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