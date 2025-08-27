Ropovod Družba přepravuje ruskou ropu na Slovensko a do Maďarska, ale v minulém týdnu tyto dodávky narušily opakované nálety ukrajinských dronů. Sám Orbán, který opakovaně vystupoval proti členství Ukrajiny v EU, o změně svého postoje dosud nic neřekl, upozorňuje stanice BBC News.
„Byl to rušný víkend. Prezident Zelenskyj otevřeně vyhrožoval Maďarsku. Přiznal, že útočí na ropovod Družba, protože nepodporujeme členství Ukrajiny v EU. To ukazuje, že Maďaři učinili správné rozhodnutí,“ prohlásil Orbán podle listu Magyar Nemzet a zdůraznil, že do EU se nevstupuje vydíráním, bombardováním ani výhrůžkami. „Zelenského slova zanechají dlouhý stín,“ varoval.
Zelenskyj v neděli na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym odpovídal na otázku, zda Kyjev útoky na ropovod Družba získal novou páku na Budapešť. „Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na postoji Maďarska,“ odpověděl s úsměvem Zelenskyj. Název ropovodu Družba v ruštině znamená přátelství.
Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó následně vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal s výhrůžkami a aby Ukrajina neohrožovala energetickou bezpečnost Maďarska. Útoky na infrastrukturu, která slouží dodávkám energetických surovin do Maďarska, lze podle maďarského ministra interpretovat jako útok na suverenitu Maďarska.
„Válka (mezi Ruskem a Ukrajinou), se kterou nemáme nic společného, neospravedlňuje narušování naší suverenity. Vyzýváme Volodymyra Zelenského, aby přestal s hrozbami na adresu Maďarska a přestal ohrožovat naši energetickou bezpečnost,“ citovala agentura MTI ministrovo vyjádření.
Jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha mu pak vzkázal, že „nemá co říkat ukrajinskému prezidentovi, co a kdy má dělat a říkat. Je to prezident Ukrajiny, ne Maďarska“. Doporučil Maďarsku, aby „stejně jako zbytek Evropy“ diverzifikovalo zdroje energetických surovin a stalo se nezávislým na Rusku.
Orbánova vláda navzdory ruské vojenské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a staví se proti přijímání dalších unijních sankcí proti Rusku i proti možné integraci Ukrajiny do západních struktur.