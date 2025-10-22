Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje

  9:32
Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti pokračují, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Učinil tak den poté, co média informovala o odkladu schůzky, patrně z důvodu neochoty Moskvy k ústupkům ze svých požadavků.
Viktor Orbán (2. října 2025)

Viktor Orbán (2. října 2025) | foto: ČTK

Zleva: Donald Trump, Viktor Orbán, Vladimir Putin
Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...
Maďarský premiér Viktor Orbán se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Viktor Orbán (6. září 2025)
26 fotografií

„Přípravy na mírový summit pokračují. Datum zatím není jisté. Jakmile nadejde čas, uspořádáme ho,“ napsal na facebooku Orbán. Dodal, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó je na jednání ve Washingtonu.

Nejmenovaný vysoce postavený představitel Bílého domu v úterý agentuře Reuters sdělil, že setkání prezidentů Spojených států a Ruska se v bezprostřední době neplánuje. Trump přitom před týdnem po telefonátu s Putinem prohlásil, že summit by se mohl uskutečnit do dvou týdnů. V úterý večer pak Trump řekl, že nechce, aby schůzka byla ztrátou času.

Nechci ztrácet čas, uvidíme, co se stane, řekl Trump o odložené schůzce s Putinem

Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války Ruska proti Ukrajině, tak zůstává nejistý, shoda naopak panuje na jejím konání v Budapešti, která udržuje vztahy s USA i Ruskem. Ukrajina již čtvrtým rokem čelí rozsáhlé ruské invazi.

Agentura Reuters v úterý hovořila také se dvěma nejmenovanými evropskými diplomaty, podle nichž Američané s prezidentským summitem zřejmě váhají kvůli přemrštěným ruským požadavkům na zastavení války. Ty jsou důvodem odložení schůzky také podle zjištění stanice CNN.

Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina
Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

22. října 2025  9:59

22. října 2025  5:55,  aktualizováno  9:35

22. října 2025  9:32

22. října 2025  8:53,  aktualizováno  9:25

22. října 2025  9:24

22. října 2025  9:22

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  22.10 9:16

22. října 2025  9:09

22. října 2025  9:07

22. října 2025  8:59

22. října 2025  8:53

22. října 2025  8:45

