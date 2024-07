Orbán poslal EU tajný dopis, tvrdí média. Popisují v něm Putinovy cíle

Dopis byl podle stanice Rádio Svobodná Evropa odeslán z Ázerbájdžánu, kam Orbán odletěl po schůzce s Putinem. Stanice jej získala od činitele EU, jeho pravost potvrdili další dva představitelé EU. To, že jej má k dispozici, uvádí i ukrajinský portál European Pravda, jenž jej nazval „cynickým“.

Orbán v něm píše, že během své cesty nevyjádřil žádna stanoviska jménem Evropské rady nebo Evropské unie. Nejvyšší představitelé EU jako předseda Evropské rady Charles Michel nebo šéf diplomacie EU Josep Borrell zdůrazňovali, že i přes předsednictví Maďarska v Radě EU Orbán do Moskvy letí jako maďarský premiér, nikoliv jako zástupce EU.

Podle Orbána je Rusko přesvědčené, že „čas není na straně Ukrajiny, ale ruských sil“. Putin v rozhovoru s ním nemluvil o ruských ztrátách, zato hodně mluvil o svých odhadech zabitých ukrajinských vojáků.

„Ruská strana odhaduje měsíční ztráty ukrajinských sil na 40 tisíc až 50 tisíc vojáků, které se v posledních týdnech ještě zvýšily. Proto Putina překvapilo, že ukrajinský prezident návrh na dočasné příměří odmítl,“ píše Orbán.

Zelenskij v únoru 2024 řekl, že Ukrajina v roce 2023 ztratila 31 tisíc vojáků. Americké odhady hovořily o 70 tisíc mrtvých a 120 tisíc zraněných ukrajinských vojácích.

V dopisu Orbán dále uvádí, že šéf Kremlu je připraven zvážit možné příměří za předpokladu, že jej Ukrajina nevyužije k skryté reorganizaci a obnovení svých sil. Ze stejných důvodů Kyjev odmítá ruské návrhy na příměří.

„Absurdní“ mírová podmínka

Podle Orbána je Rusko ochotné souhlasit jen s podmínkami, které představilo během mírových rozhovorů v Istanbulu v dubnu 2022. Především pak s pátým odstavcem stanovujícím mezinárodní bezpečnostní garance pro Ukrajinu. Podle něj by tyto garantující státy měly právo veta ohledně vojenské pomoci Ukrajině. Rusko chce být jedním z těchto garantů.

List The New York Times, který doposud neznámé dokumenty letos zveřejnil, popisuje tuto klauzuli jako absurdní podmínku, která by umožnila Moskvě znovu Ukrajinu napadnout a vetovat jakýkoliv pokus ostatních států o vojenskou pomoc. Dodává, že v původní dohodě nebyla a Ukrajinci reagovali se zděšením, když zjistili, že ji Rusové do dokumentů dodali. Označili ji za porušení dohody, další mírová jednání už s Rusy nevedli.

Putin též oznámil, že zvažuje čínsko-brazilský mírový plán. Podle Orbana Putin neodpověděl na přímou otázku o svém postoji k „Zelenského mírovému plánu“ a k mírovému summitu, který se v červnu konal ve Švýcarsku z iniciativy Ukrajiny. Rusko na něj pozváno nebylo.

Obrán zdůraznil, že Evropa musí převzít iniciativu, protože USA jsou nyní zcela pohlceny prezidentskými volbami. Podle něj Evropa potřebuje mír pro svoji ekonomickou prosperitu, šance ale klesají, protože diplomatické kanály jsou zablokovány a mezi stranami neexistuje přímý dialog.

„Pokud tento proces nezastavíme, budeme v příštích dvou měsících svědky dramatičtějších ztrát a vojenského vývoje na frontové linii než kdykoli předtím,“ urguje v dopisu evropské lídry Orbán.

Jednání v Kremlu se uskutečnilo jen několik dní poté, co Orbán poprvé od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Kyjev. Obě návštěvy na sociální síti X označil za mírovou misi. Po setkání s Putinem oznámil další překvapivé cesty. Následně zamířil do Číny.