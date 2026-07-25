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Fidesz musí fungovat jinak, vyzval Orbán. Mluvil o tyranii a předvídal Magyarův pád

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  15:10
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán (uprostřed) v rumunském Baile Tusnadu (25....

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán (uprostřed) v rumunském Baile Tusnadu (25. července 2026) | foto: AP

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22....
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22....
Maďarský premiér Viktor Orbán na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22....
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Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu v každoročním projevu k příslušníkům maďarské menšiny v rumunském městě Baile Tušnad vyzval k odporu proti údajné tyranii ze strany vlády Pétera Magyara. Šlo o jeho první velké veřejné vystoupení od dubnové porážky v parlamentních volbách, která pro něj znamenala konec po 16 letech v úřadu šéfa vlády.

Strana „Fidesz musí nyní fungovat zcela jinak a sloužit národnímu odporu,“ řekl Orbán, kterému naslouchaly tisíce příznivců. Magyar a jím vedená středopravicová strana Tisza prosadili změny ústavy a zákony, které výrazně oslabily vyhlídky Orbánovy strany na návrat k moci.

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Nikdo nově například nesmí vykonávat úřad premiéra více než dvakrát, zasedat v poslanecké lavici jde nejvýše po tři volební období. Prokuratura také vyšetřuje Fidesz kvůli podezření z nezákonného financování volební kampaně.

Podle Orbána chce nová vláda jakoukoliv opozici vyřadit, přitom jí ale chybějí schopnosti vládnout. Bývalý premiér předpověděl, že nejpozději na podzim Magyarův kabinet selže při řešení krize vyvolané nedostatkem energie a vysokými cenami energie, kterou údajně nová vláda sama způsobila. Pak se statisíce voličů od Tiszy odvrátí a obrátí se proti „tyranii“, řekl také dlouholetý maďarský premiér.

Fidesz, v jehož čele byl Orbán potvrzen minulý měsíc, musí podle něho podporovat „skupiny a organizace lidí milující svobodu“.

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V Baile Tušnad Orbán každoročně vystupuje s projevy, v nichž často odhaluje své plány a ideologické projekty. V roce 2014 tam vyhlásil „iliberální stát“, připomíná DPA.

Oponenti Orbánovi vyčítají, že za 16 let u moci v Maďarsku demontoval právní stát a principy demokracie. Místo toho budoval a řídil korupční systém založený na klientelismu. Magyar, který sám do předloňska byl členem Fideszu, ve volební kampani slíbil, že tento systém odstraní.

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