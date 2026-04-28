Poslanecký klub Fidesz se na dnešním jednání zabýval porážkou v parlamentních volbách z 12. dubna, které vyhrála strana Tisza. Hlasování ukončilo 16 let Orbánova nepřetržitého vládnutí.
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem
Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...
Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...
Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu
Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...
Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup
„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...
Orbán nabídl odstoupení z čela Fideszu, o rezignaci rozhodne sněm
Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz, ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to řekl jeden z poslanců Orbánovy strany.
Mediální výbor vyzve Klempíře ke stažení zákona, opozice využila převahy hlasů
Mediální výbor vyzve ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanec a šéf mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) předložil bod a využil...
Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese...
Chtěl zabíjet pro legraci, řekla žalobkyně o mladíkovi. Inspirovali jej teroristé
Zhlédl se v teroristických organizacích a chtěl zjistit, jaké to je zabít člověka. Tyto motivy po dobu několika let vedly mladíka z Brna k sérii trestných činů. Vyvrcholily pokusem o vraždu muže bez...
Rusové dostali výprask na Sahaře. Začíná to připomínat ztrátu Sýrie, tuší
Ruské vojenské angažmá v západní Africe se možná pomalu blíží ke konci. Africký korpus se o víkendu stáhl z města Kidal na severu Mali a tuarežští a islamističtí povstalci se zmocnili slušného...
Léto už v květnu? Podívejte se, kolik má být o prodlouženém víkendu
Po chladnějším začátku jara čeká Česko výrazná změna. O víkendu dorazí první letní počasí tohoto roku, teploty se dostanou poprvé i nad 25 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Čechách, uvedl Český...
Trump při setkání s králem porušil protokol. Poklepal ho po rameni
Americký prezident Donald Trump při pondělním přivítání britského krále Karla III. v Bílém domě porušil královský protokol. Po oficiálním pozdravu ho totiž při odchodu lehce poklepal po rameni a...
Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody
Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...
Počkejme na Trumpův konec. NATO nechce pořádat třaskavé summity tak často
Severoatlantická aliance zvažuje, že bude od nynějška pořádat méně summitů. Minimálně do doby, než z Bílého domu odejde Donald Trump. Činitelé NATO se tak snaží do budoucna vyvarovat napětí, jaké...
Dělejme předpisy víc pro potřeby lidí a aby jim bylo rozumět, probrali se v Bruselu
Unijní právní předpisy by měly být srozumitelnější, jednodušší, účinněji vymáhané, založené na pevných důkazech a lépe odpovídat potřebám občanů i podniků. Vyplývá to z plánu na modernizaci tvorby...
Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce
V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...