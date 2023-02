Němci stanuli v čele válečného tábora, možná jsou ještě staré mapy, řekl Orbán

„Lidské životy mohou být zachráněny pouze klidem zbraní,“ řekl Orbán v sobotním projevu v Budapešti.

Maďarsko na rozdíl od většiny dalších členů Evropské unie a NATO odmítá dodávat Ukrajině zbraně a nedovoluje ani jejich převoz přes Maďarsko. Zdrženlivě se staví také k podpoře protiruských sankcí. Orbán, kterého kritici viní z autoritářského způsobu vlády, udržuje od svého nástupu do funkce v roce 2010 přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, připomněla DPA.

Vztahy mezi Budapeští a Moskvou nijak výrazně neochladly ani po zahájení ruské invaze na Ukrajinu před téměř rokem. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se i nadále setkával se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. „Nadále udržujeme hospodářské vztahy s Ruskem a doporučujeme to i našim aliančním partnerům,“ řekl Orbán.

Zároveň připustil, že Maďarsko je kvůli své politice vůči Rusku v rámci západních aliancí v izolaci. V „táboře míru“ podle něj zůstávají dva státy: Maďarsko a Vatikán. Zodpovědné za to je podle něj Německo, neboť po změně německého postoje vůči Rusku podlehly vnějšímu tlaku i ostatní země a přešly do „válečného tábora“, do jehož čela se Berlín postavil.

„Na začátku Němci nedodávali zbraně, pouze přilby,“ pokračoval Orbán. Nyní se však mají německé tanky Leopard brzy valit „přes ukrajinské území na východ, k ruským hranicím“. „Možná dokonce ještě existují staré mapy,“ řekl premiér v narážce na útok nacistického Německa proti tehdejšímu Sovětskému svazu.