„Čekáme, až ropa začne proudit. Všechno ostatní okolo jsou jen pohádky,“ řekl Orbán novinářům v reakci na informace o unijní misi expertů, která byla na Ukrajinu vyslána k inspekci poškozeného ropovodu.
„Ropu potřebujeme, pro Maďarsko to je existenční záležitost, není to politická hra, Zelenskyj by to měl pochopit,“ dodal maďarský premiér.
Maďarská vláda blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), a také přijetí dvacátého balíku unijních sankcí proti Rusku, které před více než čtyřmi lety Ukrajinu napadlo. Souhlas Orbán podmiňuje obnovením provozu ropovodu Družba, který podle Kyjeva v lednu poškodil ruský útok.
Družbou do Maďarska a na Slovensko proudila v minulosti ruská ropa a podle Orbána s opravou Kyjev otálí schválně. Ukrajinci avizují, že ropovod poškozený ruskými útoky bude funkční za měsíc a půl.
V Maďarsku se 12. dubna budou konat parlamentní volby, v nichž by podle řady průzkumů mohla Orbánovu stranu Fidesz porazit opoziční strana Tisza europoslance Pétera Magyara.
Předseda Evropské rady António Costa od maďarského premiéra očekává, že bude ohledně unijní půjčky Ukrajině respektovat to, s čím souhlasil na prosincovém summitu EU. Podle Costy je nepřijatelné, aby jeden členský stát poté, co se Evropská unie na něčem shodla, vzal své slovo zpět. Očekává se, že další finanční pomoc Ukrajině bude i jedním z témat dnešního summitu EU.
Podle nejmenovaného unijního představitele si Orbán a Costa v úterý ráno dlouze telefonovali. „Vyznění bylo jasné. Předseda Evropské rady mu říkal, že od něj očekává, že bude respektovat své předchozí rozhodnutí. Rovněž ale Orbánovi sdělil, že s ním může počítat, pokud jde o vyřešení situace ohledně ropovodu, a že je v kontaktu s ukrajinskou stranou,“ uvedl tento zdroj.