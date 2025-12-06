„Musíme předvídat, protože pokud nám Bůh pomůže a válka skončí, aniž bychom do ní byli zataženi, a pokud se americkému prezidentovi (Donaldu Trumpovi) podaří znovu zapojit Rusko do globální ekonomiky, ocitneme se ve zcela jiném ekonomickém prostoru,“ prohlásil Orbán na mítinku ve sportovní hale ve městě Kecskemét v centrální části Maďarska. Na akci přišla asi tisícovka lidí.
Orbán je vzácným typem evropského politika, který má blízko jak k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, tak k ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, poznamenala AFP.
|
Jediným řešením je, aby se Ukrajina opět stala nárazníkovým státem, říká Orbán
Připomněla, že Orbán podle maďarských médií na počátku listopadu údajně jednal s Trumpem ve Washingtonu o tom, že by maďarská společnost MOL převzala rafinérie a benzinky, které v Evropě vlastní ruské společnosti Lukoil a Gazprom, postižené uvalením amerických sankcí.
Koncem listopadu pak Orbán sliboval Putinovi v Moskvě, že Maďarsko bude dál dovážet energetické suroviny z Ruska, jakkoli pokračující závislost Maďarska na Rusku představuje pro Evropskou unii problém.
Maďarský vůdce ale neusiloval o diverzifikaci dovozu ani poté, co ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, na rozdíl od mnoha evropských sousedů. Přislíbil také, že u Soudního dvora EU zažaluje zákaz dovozu ruského zemního plynu od roku 2027, schválený většinou členských zemí.
Orbán podle rakouské agentury APA také varoval před válkou mezi Evropu a Ruskem, ale sliboval, že pokud jeho vláda zůstane u moci i po parlamentních volbách v příštím roce, existuje šance se válce vyhnout.
|
Co Putin skutečně řekl? Orbánova tlumočnice pozměnila projev šéfa Kremlu
Ve stejném městě na náměstí dnes promluvil ke svým přívržencům i vůdce opozice Péter Magyar. Kritizoval Orbána, že si z peněz daňových poplatníků platí „putovní cirkus“, místo aby pomáhal nejchudším spoluobčanům.
Maďarsko se za Orbánových vlád proměnilo v „nejchudší a nejzkorumpovanější zemi v Evropské unii“, burcoval Magyar 18 dní před volbami a ujišťoval, že jeho strana je připravena vládnout. „Maďarské dějiny se nepíší v Bruselu, ani v Moskvě či ve Washingtonu, ale tady na maďarských ulicích,“ prohlásil.
„Jedině Viktor Orbán je schopen zachránit Maďarsko,“ tvrdil na premiérově mítinku jeho jmenovec a poradce Balázs Orbán, který podle agentury MTI použil i varovný příklad Česka. To podle něj již „utratilo za válku ekvivalent několika tisíc miliard forintů, protože mělo vůdce, který dal přednost válce před zájmy českého lidu“.
Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, uvedl na konci listopadu premiér v demisi Petr Fiala (ODS).
|
Polský prezident zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta za Putinem
Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.
„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.