Vila Orbánova otce budí pozornost. Záběry mají statisíce zhlédnutí

  21:39
Videa venkovského sídla, které vlastní otec maďarského premiéra Viktora Orbána, mají na internetu stovky tisíc zhlédnutí, přičemž jeden z bojovníků proti korupci ve středu zveřejnil nové záběry. Odrážejí rozšířenou frustraci z korupce v Maďarsku, kde Orbánův vnitřní kruh neuvěřitelně zbohatl díky veřejným zakázkám, a to i přesto, že Evropská unie zmrazila miliardy určené pro zemi mimo jiné kvůli údajnému úplatkářství, píše agentura AFP.

Nacionalistický vůdce popírá tvrzení, že je skutečným majitelem rozlehlého panství Hatvanpuszta, a bagatelizuje myšlenku, že se jedná o luxusní nemovitost. Popisuje ji jako zemědělský objekt, který je stále ve výstavbě.

Panství Hatvanpuszta poblíž města Felcsút patří otci Viktora Orbána.
Viktor Orbán (26. června 2025)
Nezávislý poslanec a aktivista bojující proti korupci Ákos Hadházy zveřejnil na sociálních sítích video luxusního panství, které natočil minulý týden, když bez pozvání vstoupil do areálu. Záběry byly na facebooku zhlédnuty více než 700tisíckrát.

Hadházy uvedl, že video, které ukazuje dobře udržovanou zahradu, bazén a obrovskou jídelnu, dokazuje, že se nejedná o skromnou farmu, ale o „luxusní zámecký komplex“.

Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni

Komentující pod videem Hadházymu gratulovali k jeho odvaze, ale bědovali nad tím, že široká veřejnost nemá o korupci dostatečné povědomí. Například komentující Zsolt André uvedl, že videa ukazují, jak si „Orbán a jeho kumpáni staví palác“ z peněz daňových poplatníků. Další komentující, András Kaukucsi, navrhl, že by nemovitost mohla být lépe využita jako dětský domov nebo nemocnice.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó mezitím obvinil Hadházyho z porušení zákona tím, že neoprávněně vstoupil na cizí pozemek.

Bývalý maďarský velvyslanec: Orbán může změnit volební zákon a odvrátit porážku

Řada zpráv v médiích během uplynulých let naznačovala, že Orbán využívá panství Hatvanpuszta, které leží poblíž jeho rodného města Felcsút západně od Budapešti, jako soukromé útočiště.

Jeho čtyřiaosmdesátiletý otec Gyözö ovšem nedávno řekl provládnímu bulvárnímu deníku Bors, že panství Hatvanpuszta koupil v roce 2011, aby tam obnovil historickou farmu, kterou na místě v 19. století založil habsburský arcivévoda.

Od Orbánova návratu k moci v roce 2010 k loňskému roku Maďarsko kleslo na indexu vnímání korupce Transparency International z 50. na 82. místo a umístilo se jako poslední z členských států Evropské unie.

Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

EU zmrazila přibližně 19 miliard eur (466 miliard korun) z fondů určených pro tuto středoevropskou zemi kvůli údajné korupci ve veřejných zakázkách a dalším problémům. Orbánova vláda popírá obvinění z úplatkářství a tvrdí, že Brusel zadržuje finanční prostředky, aby na ni vyvinul tlak v souvislosti s její transformací na „neliberální demokracii“.

27. srpna 2025  21:39

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...

27. srpna 2025  17:20

Rusko členem NATO? Rozsudek smrti. Clintonovo snažení zhatil odpor Němců

Premium

Bílý dům v éře prezidenta Billa Clintona prosazoval přijetí Ruska do Severoatlantické aliance. Ukázaly to oficiální dokumenty z devadesátých let, které prostudovali němečtí novináři. Archivy ovšem...

27. srpna 2025  17:07

