Opozičník Magyar v Mnichově ladí vztahy s lídry EU. Slibuje silnější spolupráci V4

V Maďarsku se budou v dubnu konat parlamentní volby. Podle průzkumů v nich má šanci zvítězit Magyarova strana Tisza. Skončit by tak mohla vláda premiéra Viktora Orbána, který je ve funkci od roku 2010. Podle mnohých analytiků není ale Orbánova prohra i kvůli jím prosazenému volebnímu systému zdaleka jistá.
Magyar už v pátek na facebooku informoval, že se setkal v Mnichově s polským premiérem Donaldem Tuskem, který má se současným maďarským ministerským předsedou Orbánem napjaté vztahy, mimo jiné kvůli pohledu na válku na Ukrajině a vztahu k Rusku.
„Dohodli jsme se, že po změně vlády okamžitě obnovíme maďarsko-polské politické, hospodářské a kulturní vztahy a dáme nový impulz spolupráci Visegrádské čtyřky,“ napsal ke schůzce Magyar. Dodal, že v čele maďarské vlády chce udělat vše pro to, aby co nejdříve skončila válka, kterou Rusko rozpoutalo před téměř čtyřmi lety svou invazí na Ukrajinu.
Na videu, které ze schůzky zveřejnil, Magyar mimo jiné Tuskovi vysvětluje, že příjmení jeho spolupracovnice Orbánové „je jen náhoda“. Zjevně pobavený Tusk s odkazem na křestní jméno amerického prezidenta Trumpa říká, že to chápe, protože se taky „jmenuje Donald“.
V sobotu Magyar informoval, že se v Mnichově setkal také s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a rakouským kancléřem Christianem Stockerem. S oběma zeměmi Maďarsko sousedí. Při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem Magyar podle svých slov slíbil boj s korupcí i to, že zajistí nezávislost soudů, tisku a vysokých škol v Maďarsku.
Maďarský premiér Orbán se Mnichovské bezpečnostní konferenci nezúčastnil. Ve zprávě o stavu národa, kterou v sobotu přednesl, prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace. Magyara označil za loutku Bruselu.