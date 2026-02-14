Opozičník Magyar v Mnichově ladí vztahy s lídry EU. Slibuje silnější spolupráci V4

  22:05
Lídr maďarské opozice Péter Magyar v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově jednal s premiéry Německa, Polska či Rakouska o obnově vztahů a spolupráci v rámci V4. Zatímco průzkumy favorizují jeho blok Tisza, premiér Viktor Orbán v Budapešti hrozil ostrou rétorikou. Před dubnovými volbami slíbil tažení proti soudcům a novinářům, které označil za loutky Bruselu.
Peter Magyar, předseda opoziční strany Tisza (14. února 2026)

Peter Magyar, předseda opoziční strany Tisza (14. února 2026) | foto: Reuters

V Maďarsku se budou v dubnu konat parlamentní volby. Podle průzkumů v nich má šanci zvítězit Magyarova strana Tisza. Skončit by tak mohla vláda premiéra Viktora Orbána, který je ve funkci od roku 2010. Podle mnohých analytiků není ale Orbánova prohra i kvůli jím prosazenému volebnímu systému zdaleka jistá.

Magyar už v pátek na facebooku informoval, že se setkal v Mnichově s polským premiérem Donaldem Tuskem, který má se současným maďarským ministerským předsedou Orbánem napjaté vztahy, mimo jiné kvůli pohledu na válku na Ukrajině a vztahu k Rusku.

Po volbách vymýtíme Bruselem podplacené soudce, novináře i politiky, řekl Orbán

„Dohodli jsme se, že po změně vlády okamžitě obnovíme maďarsko-polské politické, hospodářské a kulturní vztahy a dáme nový impulz spolupráci Visegrádské čtyřky,“ napsal ke schůzce Magyar. Dodal, že v čele maďarské vlády chce udělat vše pro to, aby co nejdříve skončila válka, kterou Rusko rozpoutalo před téměř čtyřmi lety svou invazí na Ukrajinu.

Na videu, které ze schůzky zveřejnil, Magyar mimo jiné Tuskovi vysvětluje, že příjmení jeho spolupracovnice Orbánové „je jen náhoda“. Zjevně pobavený Tusk s odkazem na křestní jméno amerického prezidenta Trumpa říká, že to chápe, protože se taky „jmenuje Donald“.

Maďarskem zmítá kauza jedovaté fabriky na baterie, vláda se to snažila ututlat

V sobotu Magyar informoval, že se v Mnichově setkal také s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a rakouským kancléřem Christianem Stockerem. S oběma zeměmi Maďarsko sousedí. Při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem Magyar podle svých slov slíbil boj s korupcí i to, že zajistí nezávislost soudů, tisku a vysokých škol v Maďarsku.

Maďarský premiér Orbán se Mnichovské bezpečnostní konferenci nezúčastnil. Ve zprávě o stavu národa, kterou v sobotu přednesl, prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace. Magyara označil za loutku Bruselu.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Část Česka zasype sníh, na Moravě a ve Slezsku napadne až 15 centimetrů

Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30....

Do části Česka se vrací sněhová pokrývka, která zasáhne zejména jižní a východní polovinu území. Zatímco na severozápadě srážky ustanou, na Moravě a ve Slezsku může napadnout až 15 cm sněhu....

14. února 2026  11:32,  aktualizováno  20:37

Ruské údery změnily elektrárnu na Ukrajině v pustinu. Oprava potrvá až roky

Pracovníci odklízejí trosky v těžce poškozené elektrárně ukrajinské společnosti...

Ačkoliv se všeobecně očekával masivní ruský útok na Ukrajinu, noční směna v jedné z elektráren, které často bývají terčem ruských úderů, se stejně nemohla nijak připravit. Když později dopadly na...

14. února 2026  20:29

Asi by nevadilo, kdyby pedofil učil mé děti. Umí se do nich vcítit, líčí v dětství zneužitý

Premium
Lukáš Houdek

Jsou všude kolem nás, jen o nich nevíme, říkají odborníci o dospělých, které eroticky přitahují děti. Většina dokáže žít v rovnocenném alternativním partnerství. Anonymní statistický průzkum zachytil...

14. února 2026

Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)

Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

14. února 2026  19:50

Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo přes 200 tisíc lidí

Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)

Téměř 200 tisíc lidí v sobotu přišlo v Mnichově na demonstraci proti íránskému režimu. S odvoláním na bavorskou policii to uvedla agentura AFP. Protest se koná na okraj Mnichovské bezpečnostní...

14. února 2026  16:01,  aktualizováno  19:19

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Vysoké gastro mezi paneláky. V brněnském Soyshi řeší každé smítko i hloubku lžíce

Premium
Za konceptem asijské restaurace Soyshi v brněnské Líšni stojí kamarádi od...

Ačkoliv se mezi sebou znali, každý podnikal samostatně. Všechny tři však lákalo vytvořit něco, co v Brně ještě není – zážitkovou asijskou restauraci, která propojí hned několik konceptů najednou. A...

14. února 2026

Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci

Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj konference v Mnichově sešel s...

Macinka se na okraj konference v Mnichově sešel s čínským šéfem diplomacie Wang Iem i s řadou dalších ministrů zahraničí. Mimo jiné s Filipem Ivanovičem z Černé Hory, se kterým domluvil, že Černá...

14. února 2026  18:57

U Smíchovského nádraží unikl plyn, plynaři prověřovali metro i vlaková nástupiště

U Smíchovského nádraží unikl plyn, hasiči prověřují metro i vlaková nástupiště....

Pražští hasiči zasahovali u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené byly kvůli tomu i spoje městské hromadné dopravy. Plynaři na místě kontrolovali koncentraci plynu na...

14. února 2026  14:22,  aktualizováno  18:42

VIDEO: Lidské safari na sněhu. Na zimní frontě v Donbasu není před drony úniku

Robert Brovdi zveřejnil sestřih zimních dronových útoků na ruské vojáky na...

To je ale veselá, skočná písnička. Jenže její text líčí promrzlé ruské vojáky, roje dronů a rozmetané končetiny. A právě taková je i realita na ukrajinské frontě na konci čtvrtého roku války. Do jara...

14. února 2026  18:28

V Etiopii začal summit Africké unie, dorazila i Meloniová

Italská premiérka Giorgia Meloniová na 38. summitu zemí Africké unie (14....

V etiopské Addis Abebě začal každoroční summit Africké unie (AU). Událost přichází den poté, co se ve stejném městě uskutečnil již druhý italsko-africký summit, během něhož se italská premiérka...

14. února 2026  18:11

