Marine Le Penová, prominentní postava francouzského Národního sdružení (RN) v březnu pěla v Maďarsku spolu s dalšími lídry europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu – Geertem Wildersem či Matteem Salvinim – na Orbána jen chválu. Byl pro ni byl „vizionář“ a „pionýr“, který z Maďarska v Evropě učinil „symbol hrdého a suverénního národa, který se vzepřel útlaku“.
Těsně před volbami do Maďarska přijel premiéra velebit i americký viceprezident J. D. Vance. Jenže zatímco evropští a američtí spojenci vykreslovali Orbána jako nejlepší řešení pro Maďarsko, samotní Maďaři jejich názory nesdíleli. A o víkendu vystavili doposud dominantního vládce země ponižující porážce.
NYT podotýká, že zatímco Orbánův pád je pro evropskou krajní pravici špatnou zprávou, vzestup jeho protivníka Pétera Magyara pro ně naopak může být svým způsobem povzbuzením.