Apokalyptická scéna oranžového sněhu a nebe. Příčinou je prach ze Sahary

15:30

Nebe a sníh se zbarvily do oranžova po tom, co se o víkendu písek z největší pouště na světě, Sahary, rozptýlil napříč jižní částí střední Evropy. Na oranžový sníh a nebe už v sobotu upozorňovali lidé v alpských oblastech. Prach se postupně rozšiřoval do severnějších i východnějších oblastí.