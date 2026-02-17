„Už mně ta celá kauza leze na nervy, kam se člověk podívá, tam se řeší sexuální delikty Epsteina a jeho mezinárodní smetánky,“ rozčiluje se pětačtyřicetiletý Anthony z Chicaga.
Podle něj se tohle táhne až moc dlouho, je celým případem znechucený a dodává: „Jsem přesvědčený, že se sám ve vězení v roce 2019 nezabil, někdo mu k tomu pomohl.“ A protože je Anthony demokrat, tak podle něj si tu vraždu Epsteina objednali republikáni, potažmo Donald Trump.
Naskakuje další teorie, že žena, která chce vypovídat, bude brzo mrtvá.