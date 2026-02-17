Opravdu se zabil? A kdo všechno je úchyl? Amerika se zaplétá do Epsteinovy pavučiny

Premium

Fotogalerie 38

Většina Američanů nevěří, že sexuální delikvent Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu. Je to válka mezi globálními elitami. V podezření je teď v podstatě každý, kdo Epsteina potkal. | foto: Profimedia.cz

Hedvika Millerová
Od naší spolupracovnice v USA - Většina Američanů nevěří, že sexuální delikvent Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu. Je to válka mezi globálními elitami. V podezření je teď v podstatě každý, kdo Epsteina potkal.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Už mně ta celá kauza leze na nervy, kam se člověk podívá, tam se řeší sexuální delikty Epsteina a jeho mezinárodní smetánky,“ rozčiluje se pětačtyřicetiletý Anthony z Chicaga.

Podle něj se tohle táhne až moc dlouho, je celým případem znechucený a dodává: „Jsem přesvědčený, že se sám ve vězení v roce 2019 nezabil, někdo mu k tomu pomohl.“ A protože je Anthony demokrat, tak podle něj si tu vraždu Epsteina objednali republikáni, potažmo Donald Trump.

Naskakuje další teorie, že žena, která chce vypovídat, bude brzo mrtvá.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Premium
Jan Pavel, ekonom (4. února 2026)

Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku...

17. února 2026

Diskuse zbrzdily plán zlevnit potraviny. Spekuluje se o změnách DPH

ilustrační snímek

Vládní koaliční rada v pondělí přerušila projednávání plánu ministerstva zemědělství na zlevnění potravin. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci sdělil, že zatím není o čem mluvit.

17. února 2026

Přepis auta jako nákup v e-shopu, SPZ do výdejního boxu. Jaké změny čekají řidiče

Premium
Na věky. Nově by lidé nemuseli pro espézetky chodit na úřady, mohli by je...

Papírování, čekání s lístečkem v ruce ve frontě a nutnost dostavit se na úřad v úředních hodinách. Scénář, který dosud provázel přihlašování aut nebo výměnu značek, má být brzy minulostí....

17. února 2026

Opravdu se zabil? A kdo všechno je úchyl? Amerika se zaplétá do Epsteinovy pavučiny

Premium
Většina Američanů nevěří, že sexuální delikvent Jeffrey Epstein spáchal...

Od naší spolupracovnice v USA Většina Američanů nevěří, že sexuální delikvent Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu. Je to válka mezi globálními elitami. V podezření je teď v podstatě každý, kdo Epsteina potkal.

17. února 2026

Tématem AfD i Trump. V Německu vypuklo na Růžové pondělí karnevalové veselí

Na dalším Tillyho voze Putin a Trump polykají alegorii Evropy, na dalším Putin...

Přesně v pondělních 11:11 vypuklo na Růžové pondělí v mnoha německých městech karnevalové veselí. Průvody lidí v maskách a kostýmech a alegorické vozy se vydaly na cestu Düsseldorfem, Kolínem nad...

16. února 2026  22:10

Sto tisíc eur po kapsách. Němečtí celníci kontrolovali muže jedoucího do Česka

ilustrační snímek

Více než 105 tisíc eur (2,5 milionu Kč) schovaných v batohu a kapsách kalhot a bundy našli minulý týden němečtí policisté u cestujícího ve vlaku, který z Drážďan směřoval do Česka.

16. února 2026  21:31

Umělá inteligence v justici může znamenat lepší obhajobu pro bohaté, varuje soudce

Premium
Místopředseda vrchního soudu v Praze Roman Horáček

Nástup umělé inteligence může znamenat tu nejlepší obhajobu jen pro ty klienty, kteří si mohou dovolit platit za výkonné softwary, varuje místopředseda Vrchního soudu v Praze a zakladatel Centra pro...

16. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Rekonstrukce Masarykova nádraží probíhá za plného provozu, protože jeho funkci...

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a obnoven byl až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti...

16. února 2026  18:03,  aktualizováno  19:53

Kratom málem zabil 16letou dívku. Zachránila ji až transplantace v IKEM

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Lékaři dlouhodobě varují před užíváním kratomu. Server SinMed.cz upozornil na případy, kdy několik lidí po požití sáčků s marihuanou zakoupených v pražské večerce čelili nepříjemným zdravotním...

16. února 2026  19:39

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Festival Sundance 2010 - Robert Duvall

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Apokalypsa či Kmotr. Za snímek Něžné milosti obdržel v 80. letech Oscara za herecký výkon v hlavní roli a...

16. února 2026  19:28

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Dopravní situace za hustého sněžení na dálnici D1 u Brna (16. února 2026)

Sněžení, které v pondělí zasáhlo převážně východní část Česka, nadále výrazně komplikuje dopravu. Na Vysočině kvůli nepřízni počasí došlo k 43 dopravním nehodám a potíže měli řidiči i v Ústeckém...

16. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.