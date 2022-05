Šéf ruských jednotek radiační, chemické a biologické obrany Igor Kirillov čerstvé obvinění proti USA přednesl v pátek. Poznamenal, že WHO (Světová zdravotnická organizace) dospěla k závěru, že současný virus opičích neštovic pochází z Nigérie. Je tudíž podle něj prakticky jasné, že za ně mohou Spojené státy.



Ocitoval také zprávy médií z Mnichovské bezpečnostní konference modelující šíření vysoce smrtelné formy opičích neštovic. Cvičení označil za „zvláštní náhodu“, která vyžaduje další ověření odborníky.



Zdůraznil, že by ve světle opakovaného porušování požadavků biologické bezpečnosti a důkazů o nedbalém skladování patogenních biomateriálů měla WHO prošetřit činnost laboratoří financovaných USA v Nigérii. Ty se podle něj nacházejí ve městech Abuja, Zaria a Lagos.

Kirillov také vyjádřil obavy ohledně bezpečnosti vzorků viru neštovic v USA. Organizace by tedy měla podat zprávu o zjištění mezinárodnímu společenství.

Svaz měl na viry speciální program

Je však nutné podotknout, že to byl právě Sovětský svaz, který měl do devadesátých let program, ve kterém zjišťoval možnosti použití virů jako zbraně. Tuto skutečnost zmínil v nedávno odkrytých rozhovorech bývalý odborník na biologické zbraně Sovětského svazu plukovník Kanat Alibekov, píše britský deník The Mirror.

„Vyvinuli jsme speciální program, abychom určili, jaké ‚modelové‘ viry by mohly být použity místo lidských neštovic. Testovali jsme například virus vakcínie, myších neštovic, králičích neštovic a opičích neštovic,“ uvedl tehdy.

Myšlenka byla taková, že veškerá výzkumná a vývojová práce se provede pomocí těchto modelových virů. „Jakmile získáme sadu pozitivních výsledků, bude trvat pouhé dva týdny, než provedeme stejné manipulace s virem pravých neštovic a vytvoříme zásoby bojové látky,“ vysvětlil Alibekov.



Kirillov má však jasno. Obává se také, že kvůli nedostatku účinného řízení a porušování standardů biologické bezpečnosti ve Spojených státech mohou tuto nemoc zneužít teroristé.

Pokračoval tím, že v letech 2014 až 2021 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, Americký armádní lékařský výzkumný ústav infekčních nemocí v Marylandu a Centrum pro výzkum vakcín v Pensylvánii odhalily nezvěstné lahvičky obsahující virus. Řekl, že činnost těchto laboratoří porušuje rezoluci WHO z roku 1996 zakazující skladování původce pravých neštovic ve všech laboratořích se sídlem v USA.

USA neobviňují poprvé

Už v březnu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tvrdil, že mají Spojené státy mnoho laboratoří potenciálně vyrábějících biologické zbraně, a to po celém obvodu Ruska v zemích bývalého Sovětského svazu. Washington i Kyjev to rezolutně popřely.

V dubnu poté Kirillov prohlásil, že se Státy chystají obvinit Moskvu z použití jaderných, chemických či biologických zbraní. Uvedl, že je to určitě „reakcí na úspěchy Ruska ve speciální operaci na Ukrajině“.