Kameny nejen k rozbíjení ořechů. Makakové masturbují pomocí nástrojů

V článku publikovaném tento měsíc v časopise Ethology vědci uvádějí, že někteří makakové si často třou nebo poklepávají kameny na genitálie a že toto chování je spojeno se známkami fyziologického vzrušení.

Jinými slovy, zdá se, že opice provádějí „určitou formu masturbace s pomocí nástrojů“, řekla listu The New York Times doktorandka Camilla Cenniová z kanadské Univerzity Lethbridge. Vědkyně výzkum prováděla v rámci své disertační práce.

Ve studii vychází z pozorování makaků jávských, kteří žijí v opičí rezervaci u balijského Ubudu nebo v její blízkosti, kde zvířata pravidelně dostávají potravu od lidí.

Studie makaků není první, která se zmiňuje o masturbaci volně žijících zvířat pomocí předmětů. Poskytuje ale nový důkaz, že přinejmenším v některých případech zvířata zřejmě používají nástroje jen proto, aby si dopřála rozkoš.

Vědci si již dříve všimli, že makakové z balijské rezervace často manipulují s kameny bez zjevného účelu. Opice například klepají kameny o sebe nebo je zvedají a opakovaně upouští. „Jde o jakýsi druh hravé manipulace, při níž se nezdá, že by měla nějakou zjevnou funkci,“ řekla Cenniová.

Opice také někdy používají kameny ke tření nebo poklepávání kolem genitálií a slabin, což vědce přimělo k formulování hypotézy, kterou nazvali „sexuální hračka“.

Aby tuto hypotézu systematicky prozkoumali, analyzovali Cenniová a její vědečtí kolegové 173 opic při hře s kameny. Zjistili, že mladí samci se poklepávání a tření genitálií věnují častěji než dospělí samci a že je zvláště pravděpodobné v sexuálně vypjatých situacích, například když oni nebo jiný makak v jejich blízkosti usilují o partnerku nebo projevují známky sexuálního vzrušení.

Ačkoli použití kamene jako sexuální hračky může znít nepříjemně, Cenniová uvedla, že nikdy nebyla svědkem toho, že by opice vydávaly nějaké zvuky, které by naznačovaly, že je něco bolí. Přesto poznamenala, že bez dalších pozorování nelze vyloučit myšlenku, že by činnost mohla způsobovat bolest i potěšení.

Vědci vyslovili myšlenku, že opice mohly na poklepávání a tření genitálií narazit při jiných, zdánlivě bezúčelných činnostech spojených s manipulací s kameny. Pokud by to byla pravda, odpovídalo by to vědecké teorii, podle níž se používání nástrojů mohlo vyvinout z hravé manipulace s předměty.

Přesto není jasné, nakolik lze zobecnit výsledky jediné populace makaků, kterou pravidelně krmí lidé, a proto musí trávit méně času hledáním potravy než jiné populace opic. Podle vědců je možná jejich hra s kameny jen výhodou více volného času.