Papež je po úspěšné operaci plicního uzlu. Měl zhoubný nádor, prokázalo vyšetření

Zotavovat se bude asi týden. Pro jednasedmdesátiletého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu.
V římské Gemelliho nemocnici, před níž čekali věřící, papeže přijali v úterý. Operace byla podle Vatikánu dokončena „úspěšně, podle časových předpokladů a podle plánu“.
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Papež podstoupí operaci kvůli plicnímu uzlu. Lékaři ho odhalili včas, vzkázal
Papež věřící o blížící se operaci informoval v neděli. Lékaři v pondělí uvedli, že by zákrok neměl být komplikovaný.
Podle italských médií se na uzel přišlo při nedávné kontrole a operace nebyla déle plánovaná. Tomu nasvědčuje i to, že papežské apartmá v Gemelliho nemocnici je v rekonstrukci. Lev XIV. je hospitalizován v jiném nemocničním křídle pro platící pacienty.
Kvůli operaci a rekonvalescenci zrušil papež audience do 20. října.
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25. září 2026