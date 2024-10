Skutečný sex, nahota, spousta krve. Divákům feministické opery se udělalo zle

„V sobotu jsme měli osm a v neděli deset lidí, o které se musela postarat naše návštěvnická služba,“ řekl mluvčí opery Sebastian Ebling o dvou představeních. Ve třech případech bylo nutné přivolat lékaře.

Autorkou inscenace je rakouská choreografka Florentina Holzingerová, která se proslavila svobodomyslnými představeními. Jejich čistě ženské obsazení vystupuje částečně či zcela nahé. Předchozí inscenace zahrnovaly tetování, masturbaci nebo malování krví a exkrementy.

„Dobrá technika v tanci pro mě neznamená jen to, že někdo umí perfektní baletní pozice, ale také to, že se umí na povel vymočit,“ řekla Holzingerová letos deníku The Guardian.

Opera Sancta vychází z představení Paula Hindemitha s názvem Sancta Susanna z 20. let minulého století. To vypráví příběh o mladé jeptišce, jež po vzrušení z vyprávění jedné ze starších žen v klášteře vstoupí nahá na oltář a strhne Kristovi z těla bederní roušku. Později svého činu lituje a prosí ostatní jeptišky, ať ji zaživa zazdí.

Verze Holzingerové zahrnuje skupinu nahých jeptišek, které po jevišti jezdí na kolečkových bruslích, zatímco za nimi je stěna z ukřižovaných nahých těl.

Naplácej mi, Ježíši

Jednoaktovka trvá tři hodiny a nemá žádné přestávky. Zahrnuje řadu sexuálních aktů, skutečnou i umělou krev a bolestivé kaskadérské kousky, stejně jako názorné zobrazování násilí.

Některé z kontroverzních scén zahrnují nahé účinkující, kteří plní funkci úderníků v kostelních zvonech, jiní lezou po stěnách v sado maso postrojích. V jedné ze scén lze vidět vražení meče ve tvaru kříže do krku herečky.

Za zmínku stojí i výstup, při němž herečka představující Ježíše plácá polonahou jeptišku, nebo ukřižování jiné, zatímco ji další účinkující polévají záplavou falešné krve.

„Doporučujeme všem divákům, aby si ještě jednou velmi pozorně přečetli varování, aby věděli, co mohou očekávat,“ řekl Ebling.

Návštěvníci představení určeného pouze pro dospělé jsou podle něho předem upozorněni na seznam varování před možnými spouštěči různých tělesných a duševních projevů, včetně kadidla, hlasitých zvuků, explicitních sexuálních aktů a sexuálního násilí.

Toho, že by zprávy o nevolnosti diváků hru poškodily, se ale divadlo bát nemusí. Všech pět zbývajících představení ve Stuttgartské státní opeře i dvě listopadová představení v Berlíně jsou zcela vyprodána. Poté se představení podle portálu New York Post přesune na turné po USA.

Poté, co Holzingerová Sanctu v červnu přivezla do své rodné Vídně, sklidila kritiku z řad biskupů ze Salcburku a Innsbrucku, kteří operu označili za „neuctivou karikaturu mše svaté“.