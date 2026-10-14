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V jedné z kanceláří OpenAI našli nahrávací zařízení, podezřelého pracovníka drží FBI

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  7:15
OpenAI (ilustrace)

OpenAI (ilustrace) | foto: Reuters

Abdulrahman Alfozan, zaměstanec společnosti OpenAI obviněný z nainstalování...
Zařízení, které americké ministerstvo spravedlnosti označilo za nahrávací...
Spoluzakladatel a šéf společnosti OpenAI Sam Altman se účastní konference APEC...
Sam Altman na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna 2026)
6 fotografií
Americká společnost zabývající se vývojem umělé inteligence OpenAI oznámila nález pokročilého nahrávacího zařízení v jedné ze svých kanceláří. Zaměstnanec, který ho patrně instaloval, byl propuštěn, informovala v úterý organizace. Dodala, že záležitost předala Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), který zaměstnance zatkl.

Společnost na síti X uvedla, že k analýze zařízení a zjištění jeho původu využila své vlastní modely. Zjistila tak, že zařízení o několik dní dříve nainstaloval konkrétní zaměstnanec. Rozvázala s ním pracovní poměr.

Abdulrahman Alfozan, zaměstanec společnosti OpenAI obviněný z nainstalování nahrávacího zařízení do jedné z firemních kanceláří. (5. října 2026)

Zařízení, které americké ministerstvo spravedlnosti označilo za nahrávací zařízení. Patrně ho instaloval zaměstnanec OpenAI Abdulrahman Alfozan. (13. října 2026)

„V tuto chvíli nemáme žádné náznaky toho, že by tato osoba neoprávněně přistupovala k váhám modelů, zdrojovému kódu nebo datům zákazníků, nebo je vynášela. Zaměstnanec byl propuštěn,“ napsala firma.

OpenAI uvedla, že její bezpečnostní program je navržen tak, aby chránil před širokou škálou hrozeb, od vnitřních rizik přes kyberzločince až po státy, a tento případ je příkladem toho, jak může umělá inteligence pomoci řešit tyto sofistikované bezpečnostní hrozby.

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