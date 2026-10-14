Společnost na síti X uvedla, že k analýze zařízení a zjištění jeho původu využila své vlastní modely. Zjistila tak, že zařízení o několik dní dříve nainstaloval konkrétní zaměstnanec. Rozvázala s ním pracovní poměr.
Abdulrahman Alfozan, zaměstanec společnosti OpenAI obviněný z nainstalování nahrávacího zařízení do jedné z firemních kanceláří. (5. října 2026)
„V tuto chvíli nemáme žádné náznaky toho, že by tato osoba neoprávněně přistupovala k váhám modelů, zdrojovému kódu nebo datům zákazníků, nebo je vynášela. Zaměstnanec byl propuštěn,“ napsala firma.
OpenAI uvedla, že její bezpečnostní program je navržen tak, aby chránil před širokou škálou hrozeb, od vnitřních rizik přes kyberzločince až po státy, a tento případ je příkladem toho, jak může umělá inteligence pomoci řešit tyto sofistikované bezpečnostní hrozby.