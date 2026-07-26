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Opalování na ropných skvrnách, rakety na pláži. Dovolená na Krymu Rusům zhořkla


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Na západě anektovaného Krymu byla napadena ruská letecká základna blízko pláže. | foto: kommersant.ru

Válka jim vadí kvůli diskomfortu na dovolené. Někteří Rusové ale přes složitou cestu a s raketami nad hlavou do černomořských letovisek přesto jedou. „Začíná to být tak otravné, nenechají nás si odpočinout,“ povzdychují si nad situací.

„Naše letadlo přistálo na letišti Mineralnyje Vody,“ ozve se kapitánův hlas. „Čekáme na povolení k odletu do Soči.“ Populární letovisko je zároveň přestupní bod do další destinace u Černého moře – Tuapse. Obloha nad Soči se ale uzavřela, ať už kvůli hrozbě dronu, nebo rakety. To téměř nikoho nepřekvapuje: v posledních měsících se ruská letiště, zejména na jihu země, uzavírají téměř denně, píše reportér ruského sdružení nezávislých novinářů Bereg.

Cestující nakonec usazují do odletové haly.

„Mohli jsme už sedět v Soči na pláži,“ stěžuje si asi patnáctiletá dívka s kudrnatými vlasy v kavárně odletové haly. „Nebýt Putina, mohli jsme být na dovolené na Krymu, nebo dokonce na Maledivách!“ neobvykle hlasitě reaguje její zrzavá vrstevnice.

Člověk má pocit, že lidé vnímají vojenskou akci jako představení nebo oživlou videohru.

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