Spojené státy a Izrael pokračují sedmým dnem v útocích proti Íránu. Oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů. Američané se nyní zaměřují zejména právě na íránské námořnictvo, Izrael na infrastrukturu režimu v Teherán a také organizace Hizballáh v Libanonu. Írán v odvetě útočí na Izrael i další země Blízkého východu.
Kouř stoupá z toho, co americká armáda označila za íránský nosič dronů, který byl zasažen americkými silami. (6. března 2026) | foto: Reuters

Kouř po zneškodnění íránského dronu v Manámě v Bahrajnu. (6. března 2026)
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán (6. března 2026)
Následky po bombardování Teheránu (4. března 2026)
Kouř po zneškodnění íránského dronu v Manámě v Bahrajnu. (6. března 2026)
Oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů. „Americké síly nepolevují v misi s cílem potopit celé íránské námořnictvo,“ uvedl CENTCOM na síti X u zveřejněných záběrů zasaženého a hořícího plavidla, které má podle amerického velitelství rozměry „letadlové lodě z druhé světové války“.

Jeden z činitelů velitelství o několik hodin dříve uvedl, že USA již zlikvidovaly dvě desítky plavidel a že počet íránských útoků balistickými střelami od začátku války klesl o 90 procent. V další fázi úderů chtějí USA eliminovat íránskou výrobu raket.

Americký ministr obrany Pete Hegseth navrch varoval Írán, že pokud soudí, že USA ve válce nevydrží, mýlí se, jelikož údery teprve začaly a americké muniční sklady jsou plné. „Írán doufá, že to nevydržíme, v čemž se opravdu zle přepočítal,“ řekl šéf Pentagonu novinářům.

Samotný Írán je přitom v současné chvíli nadále i pod vojenským tlakem Izraele. Izraelské vojsko (IDF) uvedlo, že zahájilo další širokou vlnu útoků na infrastrukturu režimu v Teheránu. Íránská média informovala o několika explozích ve městě.

Svědkové pak podle agentury AP popisovali údery jako zvláště intenzivní a v íránské metropoli se otřásaly budovy. Bombardování je hlášeno také z města Kermanšáh a jeho okolí, kde je množství íránských raketových základen. Írán uvádí, že celkově při útocích od začátku bojů zemřelo v zemi přes 1200 lidí, přičemž nerozlišuje civilisty a příslušníky bezpečnostních a ozbrojených sil.

Lidé stojí vedle íránské rakety, která dopadla poblíž mezinárodního letiště v Sýrii. (4. března 2026)
Íránská raketa zachycená v izraelském městě Aškelon. (4. března 2026)
Členové íránské komunity šlapou na portrét zesnulého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího na demonstraci před íránskou ambasádou v Bukurešti v Rumunsku. (5. března 2026)
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci Hizballáh (5. března 2026)
Íránci pak v noci na pátek pokračovali v odvetných úderech. Íránské vzdušné údery kromě Izraele zasáhly v metropoli Bahrajnu hotel a dva domy, zranění nejsou hlášeni. Saúdská Arábie zlikvidovala tři rakety mířící na vojenskou základnu, informují tiskové agentury.

V bahrajnském hlavním městě Manama byl poničen hotel a dvojice obytných domů, informace o rozsahu škod zatím není známa. Dostupné zprávy nehovoří o zraněných či mrtvých.

Protivzdušná obrana v Saúdské Arábii zneškodnila tři střely, které měly podle Rijádu za cíl leteckou základnu Prince Sultána ve východní části země využívanou i americkými letouny.

ANALÝZA: Saddám naruby. Proč Írán pálí na Araby 2,5krát víc než na Izrael

Ve čtvrtek úlomky z íránských dronů, které zachytila protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů (SAE), zranily v Abú Zabí šest lidí. SAE podle vyjádření činitelů citovaných listem Wall Street Journal zvažuje možnosti zmrazení íránského majetku v hodnotě miliard dolarů v odvetě za údery.

S útoky se potýká i Katar jako další americký spojenec v oblasti. Katarské úřady v pátek v noci vyhlásily letecký poplach, po několika desítkách minut však hrozba pominula. Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že dronový útok na americkou základnu v zemi se podařilo zlikvidovat.

Americko-izraelské údery na Írán začaly v sobotu, kdy byl zabit duchovní vůdce Alí Chameneí a další desítky činitelů. Prezident USA Donald Trump ve čtvrtek řekl, že by chtěl mít slovo při výběru jeho nástupce a že všeobecně očekávaný výběr Chameneího syna Modžtaby je pro něj nepřijatelný. Válka by podle Trumpa měla trvat několik týdnů.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

