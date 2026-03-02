ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, zní z Íránu. Izrael mezitím útočil v Libanonu

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda mezitím uvedla, že v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem.
Izraelské údery v libanonském Bejrútu (2. března 2026)

Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů. Ti to však nyní odmítli.

„S USA nebudeme vyjednávat,“ uvedl podle agentury AFP Larídžání na X. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.

Ochotu jednat projevil podle ománského ministerstva zahraničí také šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. K návratu k jednacímu stolu vyzval i samotný Omán, který v uplynulých týdnech zprostředkovával jednání mezi USA a Íránem.

Trump přitom v rozhovoru, který v neděli zveřejnil časopis The Atlantic, uvedl, že Íránci chtějí jednat a že on s jednáním souhlasí. Reportérovi listu ale nechtěl říct, kdy by mohlo začít. Trump také řekl, že americké a izraelské údery zabily 48 vysoce postavených íránských představitelů. Připustil, že střet s Íránem si vyžádal oběti mezi americkými vojáky. Armáda zatím oznámila tři mrtvé vojáky.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Lidé demonstrují na podporu americko-izraelských zásahů v Íránu na náměstí Potsdamer Platz v Berlíně. (28. února 2026)
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Během útoků byl zabit také íránský duchovní vůdce Alí Chameneí. Před vojenským zásahem vedly v únoru Írán a USA tři kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu.

Izraelské údery v Libanonu

Izraelská armáda v pondělí uvedla, že v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem. Vyzvala také obyvatele přibližně 50 libanonských obcí, aby se uchýlili do bezpečí před dalšími údery. Učinila tak poté, co se libanonské proíránské hnutí v noci na pondělí přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael, uvedla agentura Reuters. Agentury hlásí výbuchy v libanonském hlavním městě Bejrútu.

Podle serveru The Times of Israel je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.

„V reakci na ostřelování Státu Izrael ze strany Hizballáhu izraelská armáda v současnosti podniká údery na cíle spojené s Hizballáhem,“ uvedla armáda na Telegramu s tím, že Hizballáh jedná jménem Íránu a zahájil palbu na Izrael a jeho civilní obyvatelstvo. Později sdělila, že zasáhla dva vysoce postavené představitele Hizballáhu v oblasti Bejrútu a jižního Libanonu.

Pomoc Čechům v zemích na Blízkém východě projedná Bezpečnostní rada státu

Izraelská armáda dříve uvedla, že v severním Izraeli zněly sirény kvůli střelám vypáleným z Libanonu na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana zachytila projektil, který přeletěl na izraelské území, a několik dalších dopadlo na volné prostranství. Nebyli hlášeni žádní zranění ani škody.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno vojenskou operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump ji vysvětloval jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Hizballáh podle Reuters oznámil, že útok na Izrael střelami a drony provedl jako odplatu za zabití Chameneího. V neděli vůdce hnutí Naím Kásim uvedl, že hnutí „splní svou povinnost“ tím, že bude „čelit agresi“ Spojených států a Izraele, která stála íránského duchovního vůdce život.

Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

Izraelská armáda v pondělí v očekávání dalších útoků na Hizballáh vyzvala civilisty v přibližně 50 obcích ve východním a jižním Libanonu, aby opustili své domovy a přesunuli se nejméně 1000 metrů od zástavby.

Izrael minulý týden pohrozil Libanonu, že je připraven tvrdě zasáhnout jeho civilní infrastrukturu včetně národního letiště, pokud se militantní hnutí Hizballáh jakkoliv zapojí do války mezi Spojenými státy a Íránem.

Dlouholetý konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh se vyostřil 8. října 2023. Hizballáh tehdy začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Izraelská armáda ostřelování přes hranici opětovala. Konflikt eskaloval loni v září, kdy Izrael podnikal četné letecké údery na téměř celé území Libanonu.

Mezi Izraelem a Libanonem dosud platilo křehké příměří podepsané 27. listopadu 2024, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Izraelská armáda a letectvo na Libanon stále útočilo s tvrzením, že údery míří na hnutí Hizballáh.

ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, zní z Íránu. Izrael mezitím útočil v Libanonu

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda...

