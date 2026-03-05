ONLINE: Írán vyslal rakety na Izrael. Ten nadále útočí na libanonský Hizballáh

Novináři AFP ráno z Jeruzaléma hlásili exploze po další sérii odpalů raket z Íránu. Izraelské záchranné složky zatím nehlásí oběti. Izraelská armáda v předchozích hodinách aktivovala třikrát varování před íránskými raketami.
Izraelská armáda podle serveru Times of Israel uvedla, že Írán zahájil další útok balistickými raketami na Izrael. V obcích v centrální části země, v oblasti Jeruzaléma a v částech Západního břehu Jordánu byly aktivovány sirény.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.
Agentura Reuters ve čtvrtek s odvoláním na UKMTO píše, že tanker kotvící u Kuvajtu hlásil velkou explozi na levoboku a nabíral vodu, uvedla britská námořní obchodní operace (UKMTO). Kapitán pozoroval malé plavidlo, které poté opouštělo oblast. Do moře vytekla ropa z nádrže a plavidlo nabralo vodu, ale nebyl hlášen požár a posádka je v bezpečí, uvedla UKMTO. Kuvajtské ministerstvo vnitra v pozdějším prohlášení uvedlo, že incident se odehrál mimo teritoriální vody země.
Neklid panoval i na dalších místech regionu Blízkého východu. Například ministerstvo obrany Saúdské Arábie hlásilo sestřelení tří řízených střel.
Napětí v Libanonu
Izraelské ozbrojené síly mezitím ráno provedly další letecký útok na infrastrukturu Íránem podporovaného šíitského militantního hnutí Hizballáh na jihu libanonské metropole Bejrút, když předtím vyzvaly obyvatele k opuštění oblasti.
Podle tamního ministerstva sociálních věcí izraelské údery ve středu zabily 20 lidí. Libanonské ministerstvo zdravotnictví mezitím uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno. Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) stanici BBC ve středu večer sdělila, že izraelská armáda vstoupila do několika libanonských vesnic blízko takzvané modré linie, jež odděluje Izrael a Libanon. Bližší podrobnosti mise OSN nesdělila.
Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců
Izraelské armáda dle svého prohlášení ve středu „provedla novou vlnu úderů a zlikvidovala teroristickou infrastrukturu Hizballáhu v celém Libanonu“. Mezi cíli byla podle armády „řada raketových odpalovacích stanovišť“ a také jedno „zařízení na výrobu dronů“. Šéf hnutí Hizballáh Naím Kásim pak večer prohlásil, že se skupina nevzdá bez ohledu na to, jak rozsáhlé budou oběti.