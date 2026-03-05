ONLINE: Írán vyslal rakety na Izrael. Ten nadále útočí na libanonský Hizballáh

Autor: ,
Sledujeme online   6:29
Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni ale zatím nejsou žádní zranění a armáda mezitím nad ránem uvedla, že lidé mohou opustit kryty. Mohutná exploze se ozvala také například na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, ale posádka je v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO). Izraelci nadále pokračují v úderech na libanonské hnutí Hizballáh.
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...

Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci Hizballáh (5. března 2026) | foto: ČTK

Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...
Snaha o zachycení rakety nad izraelským Tel Avivem (5. března 2026)
Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)
49 fotografií

Novináři AFP ráno z Jeruzaléma hlásili exploze po další sérii odpalů raket z Íránu. Izraelské záchranné složky zatím nehlásí oběti. Izraelská armáda v předchozích hodinách aktivovala třikrát varování před íránskými raketami.

Izraelská armáda podle serveru Times of Israel uvedla, že Írán zahájil další útok balistickými raketami na Izrael. V obcích v centrální části země, v oblasti Jeruzaléma a v částech Západního břehu Jordánu byly aktivovány sirény.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

Agentura Reuters ve čtvrtek s odvoláním na UKMTO píše, že tanker kotvící u Kuvajtu hlásil velkou explozi na levoboku a nabíral vodu, uvedla britská námořní obchodní operace (UKMTO). Kapitán pozoroval malé plavidlo, které poté opouštělo oblast. Do moře vytekla ropa z nádrže a plavidlo nabralo vodu, ale nebyl hlášen požár a posádka je v bezpečí, uvedla UKMTO. Kuvajtské ministerstvo vnitra v pozdějším prohlášení uvedlo, že incident se odehrál mimo teritoriální vody země.

Lidé stojí vedle íránské rakety, která dopadla poblíž mezinárodního letiště v Sýrii. (4. března 2026)
Íránská raketa zachycená v izraelském městě Aškelon. (4. března 2026)
Izraelská vojenská vozidla na izraelsko-libanonské hranici. Pohled ze severního Izraele. (4. března 2026)
Z budov v Teheránu stoupá kouř. (3. března 2026)
221 fotografií

Neklid panoval i na dalších místech regionu Blízkého východu. Například ministerstvo obrany Saúdské Arábie hlásilo sestřelení tří řízených střel.

Napětí v Libanonu

Izraelské ozbrojené síly mezitím ráno provedly další letecký útok na infrastrukturu Íránem podporovaného šíitského militantního hnutí Hizballáh na jihu libanonské metropole Bejrút, když předtím vyzvaly obyvatele k opuštění oblasti.

Podle tamního ministerstva sociálních věcí izraelské údery ve středu zabily 20 lidí. Libanonské ministerstvo zdravotnictví mezitím uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno. Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) stanici BBC ve středu večer sdělila, že izraelská armáda vstoupila do několika libanonských vesnic blízko takzvané modré linie, jež odděluje Izrael a Libanon. Bližší podrobnosti mise OSN nesdělila.

Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců

Izraelské armáda dle svého prohlášení ve středu „provedla novou vlnu úderů a zlikvidovala teroristickou infrastrukturu Hizballáhu v celém Libanonu“. Mezi cíli byla podle armády „řada raketových odpalovacích stanovišť“ a také jedno „zařízení na výrobu dronů“. Šéf hnutí Hizballáh Naím Kásim pak večer prohlásil, že se skupina nevzdá bez ohledu na to, jak rozsáhlé budou oběti.

Vstoupit do diskuse

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

ONLINE: Írán vyslal rakety na Izrael. Ten nadále útočí na libanonský Hizballáh

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...

Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni ale zatím nejsou žádní zranění a...

5. března 2026  6:29

Poslanci rozhodují o vydání Babiše a Okamury ke stíhání, koalice je podrží

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednají na mimořádné schůzi poslanci. Výsledek je předem prakticky jistý. Vládní...

5. března 2026  5:58

OBRAZEM: Pokračuje stavba Terminálu Smíchov. Letos budou hotová dvě nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Zlato jako pojistka v nejisté době. Jak začít s budováním zlaté rezervy a nenapálit se

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

Historie finančního světa je v podstatě historií neustálého hledání stability. Zatímco politické režimy, digitální měny a papírové bankovky přicházejí a odcházejí, jeden prvek zůstává v lidské...

5. března 2026

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů, zároveň pro ně provozuje...

Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí...

5. března 2026

Nechat kočku doma samotnou celý den je nyní ve Švédsku problém. Zákon hrozí sankcí

Zákon vás za běžný pracovní den s kočkou doma nepotrestá. Mazlíček ale vyžaduje...

Ta zpráva na první pohled vypadá jako jasný hoax. Švédsko zpřísnilo zákony na ochranu domácích mazlíčků a podle nové verze už nikdo nesmí nechat kočku samotnou doma déle než 6 hodin. Pravda je to...

5. března 2026

Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je průjezdná

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného...

4. března 2026  19:44,  aktualizováno  5. 3.

Rozumíte tomu správně? Výzva pro páťáky, sedmáky i deváťáky. Zkuste test z češtiny

Premium
ilustrační snímek

„Je to sice trochu dál, zato horší cesta.“ Slavná hláška z filmu Sněženky a machři v češtině dávno zlidověla. Jak jí ale chápat, vždyť na první pohled nedává smysl... Ale dává, je myšlena ironicky a...

5. března 2026

Nepracuje, ale dál bere statisíce. Správa železnic řeší, co s exředitelem Svobodou

Premium
Odvolaný šéf železnic Jiří Svoboda

Manažeři Správy železnic řeší zapeklitý problém: jak se zbavit svého vlastního bývalého ředitele Jiřího Svobody, který byl odvolán z pozice generálního ředitele, ale dál zůstal zaměstnancem, který do...

5. března 2026

Konec kroužení ulicí. Supermarkety v Německu zpřístupnily parkoviště rezidentům

ilustrační snímek

Pro mnohé obyvatele větších měst je večerní návrat z práce každodenním bojem o parkovací místo. V Německu se nyní rozbíhá projekt, který má tento stres alespoň částečně zmírnit. Parkování umožnil...

5. března 2026

Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Premium
Opalování a výbuchy. Lidé odpočívají na pláži ve městě Fudžajra ve Spojených...

Překvapivě silná reakce Íránu na americké a izraelské bombardování citelně narušila jarní fázi exotických dovolených. Plány mnoha Čechů jsou v troskách, s koupáním v teplých mořích se musí rozloučit....

5. března 2026

Babiš vyhlásil, že chce hájit děti a mládež proti drogovému svinstvu kratom

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Emotivně premiér Andrej Babiš hájil návrh přidat v návrhu státního rozpočtu na letošní rok 100 milionů na protidrogovou problematiku. Je zděšen, co se stalo kolem kratomu. „Těch 100 milionů je proto,...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.