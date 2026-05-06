Jeden z nemocných bude podle španělského listu El País přepraven na Kanárské ostrovy, druhý do Nizozemska a třetí do Německa.
Podle španělských úřadů by loď měla dorazit na Kanárské ostrovy během tří až čtyř dnů. O konkrétním přístavu zatím nebylo rozhodnuto, píše list s odkazem na ministerstvo zdravotnictví.
„Posádka i cestující budou po příjezdu vyšetřeni a následně přepraveni do svých domovských zemí,“ uvedlo dále ministerstvo. Podle něj bude celý proces probíhat podle společného protokolu WHO a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a za přísných bezpečnostních opatření. Úřady chtějí zabránit kontaktu mezi cestujícími a místními obyvateli a zároveň zajistit ochranu zdravotnického personálu.
Španělská vláda uvedla, že rozhodnutí přijmout loď padlo poté, co WHO oznámila, že Kapverdy nemají kapacitu situaci zvládnout. Kanárské ostrovy jsou podle organizace nejbližším místem schopným poskytnout potřebnou pomoc.
„Španělsko má morální i právní povinnost těmto lidem pomoci, zvláště když mezi nimi jsou i španělští občané,“ dodalo dle listu ministerstvo. Na palubě je podle dostupných informací 14 Španělů včetně jednoho člena posádky.
Výhrady z Kanárských ostrovů
Ještě před rozhodnutím španělské vlády měli představitelé Kanárských ostrovů k přijetí lodi zdrženlivý postoj. Premiér ostrovů Fernando Clavijo uvedl, že by bylo vhodnější, aby byli lidé ošetřeni tam, kde se loď nachází, a poté aby loď pokračovala do Nizozemska.
Podobně se vyjádřil i viceprezident kanárské vlády Manuel Domínguez. Podle něj by bylo lepší, kdyby loď nemusela zastavovat na ostrovech, pokud existují jiné možnosti.
Podle dostupných informací s lodí, kterou provozuje společnost Oceanwide Expeditions, spojují lékaři sedm nakažených. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu, informovala v úterý agentura Reuters.
4. května 2026